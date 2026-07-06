Desmantelan mina ilegal en la Sierra Nevada que producía oro y movía más de $2.700 millones al mes

En plena Sierra Nevada de Santa Marta funcionaba una mina ilegal que todos los días sacaba oro mientras dejaba contaminación, daño ambiental y millones de pesos moviéndose en manos de redes criminales. El lugar fue intervenido por el Ejército en una operación que terminó con maquinaria destruida y una economía ilegal golpeada en una de las zonas más sensibles del Magdalena.

Según el reporte oficial, la infraestructura en en la vereda el Cenizo, municipio de Ciénaga, fue destruida por tropas del Batallón de Montaña N.° 6, adscrito a la Segunda Brigada, en el que se registraba una extracción estimada de 100 a 150 gramos de oro diarios, lo que representaba ingresos criminales superiores a los 2700 millones de pesos mensuales.

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Las acciones contundentes contra los factores de inestabilidad que afectan los recursos naturales permitieron la ubicación y posterior destrucción de 2 máquinas retroexcavadoras, un motor tipo Cummins, 6 motobombas, 2 clasificadoras, 250 galones de combustible y 600 metros de manguera.

Con este resultado operacional se golpean de manera directa las economías ilícitas que financian a las estructuras criminales de la región.