De la Espriella anuncia revisión a finanzas, fin de la paz total y denuncias

Imagen de referencia. Libro político con martillo de juez - Abelardo De La Espriella en medio de evento político: Getty Images.

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció que su gobierno centrará sus primeras acciones en tres frentes: la revisión de las finanzas públicas, el desmonte de la política de Paz Total y la evaluación del sistema de salud.

Además, afirmó que los equipos de empalme han encontrado, según dijo, “cientos de irregularidades” en la administración saliente y que presentará denuncias ante las autoridades.

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Finanzas públicas

De la Espriella aseguró que mantendrá una vigilancia permanente sobre el estado de las cuentas del Estado y advirtió que las presuntas irregularidades detectadas durante el empalme serán llevadas a instancias judiciales y de control.

“Hemos encontrado cientos de irregularidades. He ordenado conformar un grupo de abogados que ya está presentando las respectivas denuncias penales, fiscales y disciplinarias para que ninguna atropelía, ilegalidad cometida contra la patria quede impune”, afirmó.

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Paz Total

En materia de seguridad, el presidente electo reiteró que revocará los procesos de diálogo con los grupos armados que calificó como “narcoterroristas” y desmontará la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Voy a designar un equipo especial encargado del desmonte de esa falsa paz. La primera tarea de ese equipo será revocar, desde el mismo 7 de agosto, todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas”, señaló.

Salud

Sobre el sistema de salud, De la Espriella afirmó que revisará las decisiones adoptadas por el Gobierno saliente y expresó preocupación por la situación financiera de las EPS y el acceso a medicamentos.

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“La deuda con las EPS ya asciende a 26 billones de pesos, mientras que las quejas de los usuarios y el deterioro financiero de las EPS intervenidas sigue creciendo día a día. Además, se estima que nueve de cada diez colombianos no reciben de manera completa los medicamentos que necesitan. Esto evidencia una crisis de acceso sin precedentes”, sostuvo.

Las declaraciones del presidente electo se producen en medio del proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro y anticipan algunas de las prioridades que marcarán el inicio de la nueva administración a partir del 7 de agosto.