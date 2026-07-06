Capturan a un hombre por presuntamente abusar de sus tres hijastras en Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Rafael Uribe Uribe, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, hicieron efectiva la captura de un hombre mediante orden judicial por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

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De acuerdo con la investigación, el hombre presuntamente habría agredido sexualmente de manera sistemática a sus tres hijastras de 13, 14 y 15 años de edad. Los abusos habrían iniciado en el año 2023 en el municipio de Bello en el departamento de Antioquia y continuaron tras mudarse a la localidad de Usme, en Bogotá. El último hecho reportado ocurrió el pasado 23 de mayo de 2026.

Una de las víctimas presenta una condición de discapacidad cognitiva. Así mismo, al parecer el hombre ejercía violencia física extrema contra las menores, propinándoles golpes y amenazándolas con expulsarlas del hogar si denunciaban lo sucedido.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.