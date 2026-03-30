El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Arrancan obras en la Séptima en medio de protestas y dudas ciudadanas, el IDU responde

Desde la mañana de este lunes comenzaron las obras en la carrera Séptima, en la calle 119, en el norte de Bogotá. El inicio no pasó desapercibido, pues los vecinos del sector salieron a protestar por los posibles impactos en el ambiente, la movilidad y su calidad de vida.

La intervención hace parte del proyecto para implementar carriles de TransMilenio en este corredor, una de las vías más importantes y tradicionales de la ciudad.

El director del IDU, Orlando Molano, habló en 6 AM W y fue claro en que el proyecto no es opcional. Los contratos fueron firmados en 2023 y no ejecutarlos podría generar demandas millonarias contra el Distrito.

“La ciudad no puede simplemente frenar la obra”, explicó Molano, al señalar que esto implicaría pagar indemnizaciones con recursos públicos.

El proyecto completo abarca cerca de 11 kilómetros, entre las calles 99 y 200. Incluye carriles exclusivos para TransMilenio, vías mixtas, ciclorrutas y ampliación del espacio público.

Según cifras oficiales, por este corredor se movilizan actualmente más de 130.000 pasajeros al día, y con la obra se espera beneficiar a cerca de dos millones de personas.

A pesar de ello, varios residentes de Usaquén se manifestaron con pancartas y reclamos. Aseguran que la vía es estrecha, que no soportaría más carga vehicular y que el proyecto podría deteriorar el entorno. También algunos sostienen que los buses actuales no van llenos y que la obra podría generar más problemas que soluciones.

A esto se suma la preocupación sobre la intervención de árboles, ya que la comunidad teme que la tala afecte el paisaje y la calidad del aire en una zona que aún conserva zonas verdes importantes.

Así serán las obras

En esta primera fase, entre las calles 119 y 121, se autorizó el cierre de un carril en sentido norte-sur, aunque se mantendrán dos carriles habilitados por sentido para evitar un colapso total.

Aun así, hay un impacto directo sobre conductores y vecinos que anticipan más congestión en una vía que aseguran que es crítica en horas pico.

Desde el Distrito reconocen que habrá molestias. “Ninguna obra es cómoda”, dijo Molano, pero aseguró que habrá manejo de tráfico y seguimiento permanente.

¿Cuál es el punto más sensible?

Uno de los temas que más inquieta a la ciudadanía es el impacto ambiental. El IDU asegura que no se trata solo de tala. Según el proyecto, más de 600 árboles serán trasladados, cerca de 400 recibirán mantenimiento y se sembrarán más de 4.000 árboles nuevos, en su mayoría especies nativas

Le puede interesar: “Salir del arbitraje internacional no es la solución”: María Claudia Lacouture alerta riesgos

Para la entidad, la apuesta es mejorar la conectividad ecológica y compensar el impacto. Sin embargo, los vecinos dudan: advierten que un árbol nuevo tarda décadas en crecer y no reemplaza de inmediato uno adulto.

Según el IDU, el proyecto ya ronda el 80 % de ejecución, luego de haber estado cerca del 30 % en administraciones anteriores. Para este año se espera la entrega de varios tramos adicionales, lo que permitirá ampliar la red de TransMilenio.