Predios demolidos en la Carrera Séptima se convertirán en espacios productivos para Bogotá

Bogotá permitirá el aprovechamiento económico temporal de los 21 predios adquiridos y demolidos en la Carrera Séptima, entre calles 24 y 99, mientras comienzan las obras en este sector.

A través de esta estrategia, Bogotá busca evitar que estos lotes, actualmente cercados y en vigilancia del IDU, sean vandalizados o invadidos; además, mejorar el paisaje urbano y la percepción de seguridad, hasta cuando se requieran para la etapa de ejecución de obras.

Con el fin de darle uso a los 21 predios adquiridos y demolidos para las obras del Corredor Carrera Séptima, entre calles 24 y 99, el IDU adelanta un proceso de selección pública para recibir ofertas de aprovechamiento económico por 3 años, prorrogables hasta tanto deba iniciar la obra del Corredor Carrera Séptima entre calles 24 y 99.

Se recibirán ofertas hasta el 12 de febrero de 2026 y se espera adjudicar en el primer trimestre del año. La selección se realizará con las propuestas válidas a través de una subasta al alza a partir de un precio determinado por un avalúo de renta.

“Tenemos abierta una invitación pública para 21 predios, agrupados en 14 lotes, para que se pueda hacer aprovechamiento económico. Es una subasta al alza, es una subasta abierta para todos. En esta zona se podrán realizar actividades acordes al uso del suelo; se pueden hacer restaurantes, cafés, containers, actividades que generen seguridad y tranquilidad, pero sobre todo que mejoren la calidad de vida de quienes viven y transitan en el sector”, agregó el director Molano.

A este proceso de selección pública se pueden presentar personas naturales o jurídicas, individual, en consorcio o uniones temporales, solo para negocios o actividades de comercio y servicios permitidos por el POT, acordes con la dinámica de la zona.

“Los recursos que recojamos de estas actividades van a ser usados para el mejoramiento del espacio público en Bogotá. Es un gana-gana, mejoramos el espacio mientras arranca la obra, ganamos algo de recursos, pero sobre todo curamos la seguridad de los entornos”, finalizó el director del IDU.

Estos son los lotes que hacen parte de esta estrategia

Los 21 predios, agrupados en 14 lotes, tienen áreas entre los 300 m² y los 1900 m². Estas son sus ubicaciones:

Carrera 7 # 44 – 17

Carrera 7 # 51A – 14

Carrera 7 # 51 – 28

Calle 51 # 6 – 75

Carrera 7 # 49 – 52

Carrera 7 # 58 – 18

Carrera 7 # 57 – 58

Carrera 7 # 57 – 75

Carrera 7 # 80 – 16

Carrera 7 # 79B – 26

Carrera 1 # 84B – 85

Carrera 1 # 84C – 13

Carrera 1 # 84C – 35

Carrera 1 # 84D – 20

