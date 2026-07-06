Comunidades de ZNI recibirán formación en transición energética en ocho departamentos del país

La estrategia tiene el fin de fortalecer el uso eficiente de la energía en comunidades de ZNI en ocho departamentos. Foto: Imagen de referencia. / Micha Pawlitzki

Más de 1.600 personas de comunidades que se encuentran en Zonas No Interconectadas (ZNI) iniciaron un proceso de formación en eficiencia energética, uso responsable de la energía y sostenibilidad, con el fin de fortalecer las capacidades locales para administrar, conservar y optimizar los sistemas eléctricos que han llegado a sus territorios.

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El programa, comandado por Fonpacífico y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), realizó una inversión superior a los $2.700 millones para el beneficio de comunidades de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Vaupés y Vichada.

Uno de estos casos destacados es Isla Grande, ubicada en el archipiélago de las Islas del Rosario, en el departamento de Bolívar, donde 373 personas hacen parte de las jornadas de capacitación. En este lugar, líderes comunitarios, jóvenes y familias reciben herramientas para poder hacer un uso más eficiente de la energía, proteger los equipos eléctricos y fortalecer la gestión comunitaria alrededor de este servicio.

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Según las entidades, además de capacitar a los usuarios, el programa tiene como objetivo fortalecer a 40 prestadores de servicios energéticos en estas regiones, promoviendo prácticas que contribuyan a la sostenibilidad de los proyectos y a una mejor administración del recurso.

Estas actividades se realizarán por medio de talleres, encuentros comunitarios y ejercicios prácticos en poblaciones como Coquí, Papayo, Chatare, Puerto Cachicamo, Taraira, Cumaribo, Coropontain, Yotojoroin y sectores de Barranquilla, entre otros territorios donde históricamente el acceso a la energía ha sido limitado o no se tenía.

Por último, las entidades señalaron que el propósito es que las comunidades, además de contar con infraestructura para el suministro de energía, puedan también adquirir conocimientos que les permitan aprovecharla de manera eficiente y contribuir a la continuidad de los proyectos en el largo plazo.

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