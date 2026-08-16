Donaciones desde Cartagena hacia damnificados del terremoto en Chocó aumentaron a 140 toneladas

Cartagena continúa unida y solidaria con las comunidades afectadas por el sismo, de 7.4 de magnitud, que enluta al país desde el pasado lunes.

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Desde el centro de acopio ubicado en el Coliseo Bernardo Caraballo, la gestora social Liliana Majana ha acompañado de manera permanente esta movilización ciudadana, liderando el llamado a la solidaridad y haciendo seguimiento a la recolección y envío de las ayudas hacia las comunidades que más lo necesitan, de la mano con el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Desde el pasado jueves comenzó el despacho de las ayudas humanitarias hacia el departamento del Chocó y hoy, en horas de la tarde, partió el séptimo tractocamión, con el que se completan 102 toneladas enviadas hacia este territorio. En el Coliseo Bernardo Caraballo permanecen cerca de 40 toneladas más, que serán despachadas próximamente, mientras continúa la recepción de donaciones.

“Gracias a todos los cartageneros por esta enorme muestra de solidaridad. Ya son 140 toneladas de ayudas que hemos logrado recolectar gracias a la generosidad de nuestra gente. Una parte importante ya va rumbo a Quibdó y continuamos trabajando para que toda esta ayuda llegue a quienes más lo necesitan”, manifestó la gestora social Liliana Majana.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la respuesta de la ciudadanía y el espíritu solidario que ha acompañado esta iniciativa. “Cartagena ha demostrado, una vez más, que sabe ser solidaria. Gracias a cada cartagenero que ha aportado para llevar esperanza y ayuda a quienes más lo necesitan”, expresó el mandatario distrital.

La Administración Distrital también agradeció a Servientrega, DHL, Envía y Bulkmatic, empresas que se han vinculado a esta iniciativa y han brindado su apoyo para hacer posible el traslado de las ayudas humanitarias hacia las comunidades afectadas.

Este sábado, entre quienes se acercaron a llevar sus donaciones, estuvo el reconocido cantante de salsa, Maelo Ruiz, quien envió un mensaje de solidaridad para toda Colombia.

La solidaridad continúa

La jornada de solidaridad permanece abierta. Desde el Coliseo Bernardo Caraballo, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., se continúan recibiendo alimentos no perecederos, artículos de aseo y otros elementos de primera necesidad, que serán destinados a las comunidades afectadas.

Los cartageneros también pueden realizar aportes económicos a través de la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 0040 0024 0970, a nombre de la Corporación Organización El Minuto de Dios, NIT 860.010.371-0. También pueden realizar sus aportes por Bre-B, utilizando la llave @8600103710.

La información sobre esta iniciativa también está disponible en la página de la Corporación Organización El Minuto de Dios: www.minutodedios.org.

La Administración Distrital invita a los cartageneros a continuar sumándose a esta causa. La solidaridad no se detiene: cada aporte cuenta y permite que la ayuda de Cartagena siga llegando a las comunidades que hoy más la necesitan.