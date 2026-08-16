Motociclista venezolano perdió la vida por accidente en la Transversal 54

Un siniestro vial cobró la vida de un hombre de 37 años en horas de la madrugada del sábado 15 de agosto en Cartagena. El hecho ocurrió sobre la Transversal 54, en inmediaciones de la Universidad del Sinú, cerca al colegio INEM.

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La persona fallecida fue identificada como Diesel Gabriel García González, ciudadano venezolano que tenía residencia en el barrio Paraguay.

Las primeras informaciones recopiladas por las autoridades indican que García González se movilizaba en una motocicleta por el corredor que comunica la zona de la Bomba del Amparo con el sector del Bosque. Por razones que todavía no han sido determinadas, habría perdido el dominio del vehículo.

El impacto se produjo contra la estructura de un andén. La colisión provocó que el motociclista fuera expulsado de la motocicleta y terminara sobre la vía, mientras el vehículo siguió avanzando varios metros hasta finalmente detenerse.

De acuerdo con las mediciones realizadas por los agentes de tránsito, el cuerpo de la víctima quedó aproximadamente a 25 metros del punto donde se produjo el choque, mientras que la motocicleta recorrió unos 85 metros.

Su cuerpo fue enviado a medicina legal.