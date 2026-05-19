Millonaria deuda pondría en riesgo servicio de energía eléctrica en Colombia a vísperas de ‘El Niño’

Colombia

Desde hace años ya el tema energético en Colombia ha sido motivo de debate continuo en diferentes sectores del país.

En tiempos recientes, el enfoque de dicho debate es el riesgo real de fallas a gran escala debido a los adeudos que tendría el Gobierno Nacional con las empresas generadoras de energía.

Este riesgo se incrementa a medida que las probabilidades de que el Fenómeno de El Niño afecte a Colombia en el corto plazo son cada vez más altas.

Sobre esa línea, los gremios del sector están alertando que esas deudas están poniendo en cuidados intensivos la prestación del servicio en el territorio.

¿De cuánto es la deuda que alerta el gremio?

Según gremios como Andesco, Acolgen, Andeg, entre otros, la deuda de las empresas de ese sector asciende a $9.2 billones, generando nuevamente riesgos en la prestación los servicios de energía y gas natural.

Y es que apuntaron que todo el sector está afrontando una serie de presiones financieras que llegan a la cifra ya mencionada.

“Este escenario, ha generado una restricción severa de liquidez que limita la capacidad de las empresas para operar, mantener la infraestructura y ejecutar inversiones necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio”, enfatizaron.

Además, subrayaron que según previsiones de XM, se cerrará el 2026 con un déficit de energía del -2% y se llegará a un alarmante -3.5% en 2027, lo que se agrava con la alta probabilidad de Fenómeno de El Niño antes de finalizar el año.

Los motivos de la crisis que alertan los gremios

Los gremios explicaron que son cuatro, puntualmente, los motivos que llevaron a que el sector esté en crisis.

El no pago de subsidios de energía y gas

La opción tarifaria

Las deudas de entidades oficiales

La crisis de Air-e

“Esto es resultado del no pago de subsidios ($3,5 billones, $2,32 para energía eléctrica y $1,15 para gas natural), la opción tarifaria ($2,2 billones), las deudas oficiales ($1,4 billones) y la crisis de Air-e ($2,1 billones)”, detallaron en un comunicado del pasado mes de marzo.

Caso Air-e

Ahora, capítulo aparte es la crisis del caribe Air-e, la empresa que comercializa y distribuye energía para la costa Caribe, que fue intervenida en septiembre de 2024 por el Gobierno Nacional alegando incapacidad financiera y operativa.

Sin embargo, la intervención no vino acompañada de un saneamiento inmediato y suficiente de la cadena de pagos. Persisten rezagos en subsidios, tensiones en la compra de energía y acumulación de pasivos, que hoy haciende a 2.1 billones de pesos.

Actualmente las generadoras que producen la energía que Air-e distribuye siguen operando, pero a pérdida ya que, desde la intervención, el fondeo por concepto de generación de energía se suspendió. Sin embargo, las generadoras tienen que seguir produciendo energía, aunque no reciban ningún pago porque, en caso de dejar de hacerlo, estarían sujetas a también a ser intervenidas por el Gobierno.

Es así como el riesgo se multiplica si llega El Niño. Air-e solo tendría asegurado un 30% de la energía que necesitará para fin de año, obligándola a comprar energía en bolsa justo cuando los precios suben y el sistema depende más de generación térmica.

Lo anterior dispararía aún más la deuda con las térmicas, precisamente cuando estas necesitan más liquidez para operar.

En temporada del Fenómeno de El Niño aumenta la necesidad de combustibles para operar por parte de las generadoras, incluido gas natural licuado de importación en un contexto de presión internacional sobre los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente.

El papel del Gobierno Nacional sobre la coyuntura

En medio de ese panorama, el Gobierno Nacional planteó recientemente una medida para intentar aliviar parcialmente la situación financiera de Air-e.

La propuesta contempla una sobretasa de $8 por kilovatio-hora para usuarios de estratos 4, 5 y 6, con el objetivo de generar liquidez inmediata para la compañía intervenida.

El viceministro de Energía, Víctor José Paternina, reconoció que el recaudo no alcanzaría para cubrir la totalidad de las obligaciones acumuladas, aunque sí permitiría atender compromisos urgentes en un contexto marcado por el riesgo creciente de un nuevo Fenómeno de El Niño.

La iniciativa provocó cuestionamientos desde distintos sectores de la industria energética, donde consideran que la medida resulta insuficiente frente al tamaño de la deuda acumulada. Además, varios gremios insistieron en que, al tratarse de una empresa bajo control estatal tras la intervención, corresponde al Gobierno asumir la responsabilidad financiera para evitar que la crisis siga extendiéndose al resto de la cadena eléctrica. A pesar de su anuncio, la medida no ha sido implementada.

¿Cuánto le costaría un apagón a Colombia?

Pues bien, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), realizó en conjunto con otras entidades un estudio de lo que, económicamente, le costaría a Colombia sufrir un apagón.

Pérdida de empleos y afectación en el PIB son algunas de las consecuencias.

Así, fueron dos entidades las que arrojaron las cifras claves del impacto.

Fedesarrollo: Un estudio realizado por Fedesarrollo destacó que un racionamiento similar al de los años 90, implicaría una contracción de la economía en 1,5 puntos porcentuales del PIB.

En el mismo estudio, un racionamiento como el de los años 90 conllevaría a la pérdida de 230 mil empleos, además de llevar a 203 mil personas a la pobreza y 102 mil personas a la pobreza extrema.

Banco de Bogotá: Un estudio del Banco de Bogotá (mayo 2024) estima que el costo de una hora al día de racionamiento de energía se ubica entre $175.000 millones y $204.000 millones.

Allí mismo se señala que los sectores más afectados serían manufactura, minería y comercio, los cuales representan 24% del PIB y 30% de los empleos del país.

¿Qué dicen las cabezas de los gremios? Estas son las declaraciones

Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, comentó que “Colombia no se ha apagado gracias al esfuerzo sin precedentes de las empresas, que han tenido que endeudarse para garantizar el servicio, a pesar de que los subsidios ya fueron entregados a los usuarios, y esos recursos siguen sin ser pagados.”.

Y agregó: “Esta deuda está afectando la sostenibilidad de las compañías que acentúa el riesgo de un apagón técnico, porque ya la demanda supera la oferta. Se deben tomar decisiones inmediatas”.

Por su parte, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, afirmó: “Los subsidios no son un beneficio para las empresas. Son un alivio para los hogares más vulnerables que el sistema ya aplicó en la factura. Lo que hoy está pendiente es que el Gobierno gire esos recursos que ya se entregaron en la práctica. Si ese pago no llega, las empresas terminarán financiando con su propio patrimonio una política pública que no les corresponde sostener solas. Más allá de ser un debate, debe ser una conversación sobre protección social, continuidad del servicio y confianza en el sistema”.

“El crecimiento de la deuda de Air-e compromete la sostenibilidad del sistema eléctrico. Hoy, las acreencias de la empresa intervenida superan $2,1 billones, lo que pone en riesgo el capital de trabajo que requieren los agentes de la cadena para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de electricidad y se mitigue el riesgo sistémico. Por esto, es fundamental que el Gobierno Nacional asegure el pago de las obligaciones de Air-e”, resaltó Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG.