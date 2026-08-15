En Cartagena JovenRun 5K reunió a más de mil jóvenes que corrieron por Colombia

¡Corriendo con propósito! Una vez más los jóvenes de la ciudad cumplieron la cita de la Alcaldía Mayor de Cartagena, que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el IDER, realizó con éxito la apetecida carrera JovenRun 5K, que durante este 2026, convocó a más de mil jóvenes de la zona urbana, corregimental e insular.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Este es un evento que se repite por tercera vez gracias a nuestro alcalde Dumek Turbay Paz. Agradecemos a todos los jóvenes de Cartagena que se unieron a esta conmemoración de la Semana de la Juventud”, resaltó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

La Plaza de Variedades fue el punto de encuentro para más de mil corredores que esta vez corrieron con propósito: haciendo sus aportes para todas las familias damnificadas por el terremoto que afectó, entre otras, a las ciudades de Quibdó, Pereira, Manizales y Cali. Los 5K de JovenRun se tomaron puntos como Las Bóvedas, el Corredor Histórico y Reloj Público.

“Gracias a la Alcaldía de Cartagena por brindarnos estos espacios tan necesarios para los jóvenes. Todo estuvo muy bueno, la logística, los premios. Gracias de verdad. Estamos muy contentos por todo lo que vivimos en esta semana de la Juventud”, comentó Sofía Castellón, Consejera Distrital de Juventudes.

Planes para todos

La Semana de la Juventud 2026 contempló actividades desde el 11 hasta el 15 de agosto, dentro de las que estuvieron: Toma de Transcaribe para socializar la oferta institucional del Distrito para las Juventudes; el Rally Enseña, en el que jóvenes aprendieron sobre el lenguaje de señas colombiano; el Festival de las Juventudes, donde hubo oferta educativa de las diferentes instituciones universidades, agencias de empleo, feria de emprendimientos juveniles, y la entrega de kits de la carrera. En este mismo espacio, todos los participantes de la carrera JovenRun 5K, entregaron sus donaciones para las familias afectadas por el terremoto.

La Alcaldía Mayor de Cartagena continúa trabajando de la mano del Consejo Distrital de Juventudes y de la Plataforma Distrital de Juventudes para promover la participación de los jóvenes en los diferentes escenarios de la ciudad.