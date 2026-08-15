Denuncia por presunto mal procedimiento policial motivó protesta en La Boquilla

La movilidad en la zona norte de Cartagena se vio afectada este sábado 15 de agosto por una manifestación realizada por habitantes de La Boquilla, quienes se concentraron en inmediaciones del hotel Sonesta para reclamar respuestas frente al caso de un joven que permanece hospitalizado tras resultar herido, presuntamente, en medio de un procedimiento de la Policía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La protesta reunió a familiares, amigos y residentes de esta comunidad, quienes aseguraron que buscaban llamar la atención de las autoridades y pedir que se establezcan con claridad las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El caso involucra a Yeison, un barbero de 22 años, quien fue trasladado a un centro asistencial luego de, al parecer, resultar lesionado durante un operativo registrado en la madrugada del martes 11 de agosto, en el sector de Villa Gloria.

Según la versión entregada por familiares del joven, Yeison habría sido alcanzado por un disparo en la espalda. Sus allegados sostienen que la bala presuntamente habría salido del arma de un uniformado, aunque también señalan que el joven no habría sido el blanco del disparo.

La manifestación provocó el cierre temporal de la vía en este punto de la zona norte. Por su parte, la policía no se ha pronunciado.