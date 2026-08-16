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16 ago 2026 Actualizado 01:46

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Cartagena

Policía de Cartagena atendió conato de incendio en hotel de Bocagrande

El personal uniformado logró sofocar las llamas

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Durante los controles que la Policía Nacional se encuentra realizando en el sector de Bocagrande, un conato de incendio alertó a la comunidad quienes de inmediato acudieron a la caravana de seguridad que se desplazaba por la Av. Tercera.

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De forma inmediata se detuvo la operación, y los policías ingresaron hasta la azotea del hotel, evacuando al personal de huéspedes y trabajadores, y formando una cadena humana, para sacar agua de la piscina y usar los extintores que habían en el lugar para apagar el conato.

La llegada del cuerpo de bomberos, permitió que la caravana avanzará y se reanudaran los planes de control en el centro de la ciudad.

El siniestro no dejó personas lesionadas.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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