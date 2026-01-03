La Defensoría del Pueblo anunció acciones ante la posible crisis de energía en Inírida

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo anunció que, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación “ha adelantado diversas acciones para proteger los derechos de la ciudadanía de Inírida, ante el riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica” que, según la entidad, está siendo provocado por “la escasez de combustible necesario para la operación de Gensa” que es una planta generadora de energía.

La Defensoría explicó que Inírida es una Zona No Interconectada (ZNI), por lo que todo el sistema eléctrico del territorio depende del suministro de combustible a dicha planta generadora. El combustible que abastece a la planta, llega por vía fluvial, pero debido al intenso verano que está pasando la región, se ha dificultado el suministro, poniendo a la población en riesgo de escasez en la prestación del servicio.

De igual manera, la entidad ha convocado espacios de participación ciudadana en articulación con la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Guainía y autoridades nacionales para atender a las solicitudes de la comunidad.

En los espacios, se ha pedido al Ministerio de Minas y Energías activar planes de contingencia frente a este riesgo. Igualmente, se ha solicitado al Ministerio de Defensa un traslado aéreo de combustible y se ha instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU).

La Defensoría le pidió a las autoridades mantener una “comunicación permanente con la ciudadanía” para informar de manera oportuna las acciones que se estén realizando para mitigar una posible crisis.