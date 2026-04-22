Asocapitales implementará proyecto de eficiencia energética en Ibagué
Miembros de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ inspeccionaron algunas propiedades del municipio en los que se buscará generar una disminución en los consumos de energía y servicios públicos.
Ibagué
Ibagué fue seleccionada entre siete ciudades capitales para desarrollar un proyecto de eficiencia energética en edificaciones públicas; por este motivo la ciudad recibió la visita de delegados de Asocapitales y la cooperación alemana GIZ, para verificar los lugares donde la estrategia puede ser llevada a cabo.
“Hoy realizamos mesa técnica en la ciudad de Ibagué, porque damos inicio a esta cooperación. En ese sentido, la alcaldesa y todo su equipo ha abierto las puertas, para comenzar con el proyecto que permitirá a la ciudad tener auditorías energéticas, revisar los ahorros de esa eficiencia y reinvertirlos en nuevos proyectos”, manifestó Natalia Castañeda, directora de Ambiente de Asocapitales.
Según Asocapitales, este proyecto busca que la ciudad empiece a generar una disminución en la energía y servicios públicos, específicamente en las predios y edificaciones que pertenecen al Municipio, como el Parque Deportivo y el Palacio Municipal.
“Las excelentes relaciones que tiene la ciudad con Asocapitales, permite que nos postulemos y ganemos este recurso, que inicialmente va enfocado en un diagnóstico para tener el sustento técnico e instalar estas energías en las diferentes dependencias de la Alcaldía”, indicó Humberto Leal, director de Ambiente, Agua y Cambio Climático.
De este modo, en la visita se hizo un recorrido por las instalaciones de escenarios deportivos, verificando que el espacio cumple con las condiciones necesarias para albergar y poner en marcha la iniciativa.
“Es un impacto muy importante para el ambiente, al ahorro de las energías convencionales y que, de la mano con Asocapitales, la Administración Municipal, el IMDRI y GIZ, podemos seguir transformando el deporte en la ciudad”, expresó Felipe La Rota, gerente del IMDRI.