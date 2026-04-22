Asocapitales implementará proyecto de eficiencia energética en Ibagué

Ibagué

Ibagué fue seleccionada entre siete ciudades capitales para desarrollar un proyecto de eficiencia energética en edificaciones públicas; por este motivo la ciudad recibió la visita de delegados de Asocapitales y la cooperación alemana GIZ, para verificar los lugares donde la estrategia puede ser llevada a cabo.

“Hoy realizamos mesa técnica en la ciudad de Ibagué, porque damos inicio a esta cooperación. En ese sentido, la alcaldesa y todo su equipo ha abierto las puertas, para comenzar con el proyecto que permitirá a la ciudad tener auditorías energéticas, revisar los ahorros de esa eficiencia y reinvertirlos en nuevos proyectos”, manifestó Natalia Castañeda, directora de Ambiente de Asocapitales.

Según Asocapitales, este proyecto busca que la ciudad empiece a generar una disminución en la energía y servicios públicos, específicamente en las predios y edificaciones que pertenecen al Municipio, como el Parque Deportivo y el Palacio Municipal.

“Las excelentes relaciones que tiene la ciudad con Asocapitales, permite que nos postulemos y ganemos este recurso, que inicialmente va enfocado en un diagnóstico para tener el sustento técnico e instalar estas energías en las diferentes dependencias de la Alcaldía”, indicó Humberto Leal, director de Ambiente, Agua y Cambio Climático.

De este modo, en la visita se hizo un recorrido por las instalaciones de escenarios deportivos, verificando que el espacio cumple con las condiciones necesarias para albergar y poner en marcha la iniciativa.

“Es un impacto muy importante para el ambiente, al ahorro de las energías convencionales y que, de la mano con Asocapitales, la Administración Municipal, el IMDRI y GIZ, podemos seguir transformando el deporte en la ciudad”, expresó Felipe La Rota, gerente del IMDRI.