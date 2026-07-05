En medio de allanamientos fueron capturados tres presuntos integrantes de las ACS en Santa Marta

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados tres presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACS) durante allanamientos ejecutados en distintos puntos de Santa Marta. Los detenidos son señalados de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Según las investigaciones, entre los capturados se encuentra alias “Negro Rey”, quien tendría injerencia criminal en varios barrios de la ciudad y sería el encargado de coordinar actividades de homicidio, tráfico de estupefacientes y extorsión.

También fue detenido alias “El Gringo”, presuntamente vinculado a hechos delictivos en el sector del Cerro de las Tres Cruces, así como una mujer que, de acuerdo con las autoridades, aprovechaba su cercanía con la comunidad para facilitar acciones criminales.

Durante los allanamientos fue incautada un arma traumática y varios elementos de comunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente junto con los capturados. Las autoridades señalaron que este resultado hace parte de las acciones sostenidas para afectar las estructuras criminales que operan en la capital del Magdalena.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, resaltando que la colaboración ciudadana ha sido clave en la obtención de estos resultados.