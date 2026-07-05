Denuncian presunta incursión del ELN en zona rural de Dagua, Valle

Las comunidades de El Danubio, El Placer, Cauchar, La Cascada y La Elsa, ubicadas sobre la antigua vía Simón Bolívar, en zona rural del municipio de Dagua, denunciaron una presunta crisis de orden público que, según afirman, se registra desde el pasado 1 de julio y que mantiene en riesgo a más de 300 familias.

De acuerdo con un comunicado difundido por los habitantes, la presunta presencia de un grupo armado ilegal habría generado temor, confinamiento y restricciones a la movilidad por la instalación de supuestos retenes sobre la vía. Además, señalaron que un reconocido líder de la región habría sido asesinado, situación que, según indicaron, incrementó la incertidumbre entre la población.

Según información preliminar, presuntamente integrantes del ELN habrían llegado días atrás a estas comunidades, donde reunieron a varios habitantes para anunciar que harían presencia en el territorio. Asimismo, se habría presentado una confrontación entre ese grupo guerrillero y presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, frente Jaime Martínez, lo que habría aumentado el temor entre los residentes.

En el comunicado, las comunidades solicitaron la habilitación de un corredor humanitario, la presencia inmediata de las autoridades para garantizar la seguridad de la población y el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Frente a esta situación, el Ejército Nacional informó de manera preliminar, que tienen presencia de tropas en el sector y verificarán lo ocurrido.. Entretanto, se espera un pronunciamiento oficial por parte de las demás autoridades tras la verificación de las denuncias realizadas por la comunidad y la situación de orden público en esta zona del Valle del Cauca.

Esta misma semana también se registró la incineración del cabezote de un tractocamión sobre la vía a Buenaventura. Según la Policía, presuntos integrantes del ELN serían los responsables de la acción. El contenedor del vehículo fue marcado con las siglas de ese grupo guerrillero.