¿Cuál es el río más corto que va de la nieve al mar en Colombia? Son menos de 70 kilómetros

¿Cuál es el río más corto de Colombia? Tiene menos de 70 kilómetros de longitud. Facebook: Ciudades de Colombia/Wikimedia Commons

Palomino es un corregimiento del municipio de Dibulla en La Guajira, ubicado a 70 kilómetros de Santa Marta, en las inmediaciones de la Sierra Nevada y con playas en el mar Caribe.

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Debido a su privilegiada posición geográfica, que le dota de toda clase de atractivos naturales, Palomino se ha convertido en uno de los destinos más visitados del departamento, siendo también un punto de partida para quienes buscan adentrarse en la Alta Guajira o hacer excursiones a la Sierra Nevada.

Uno de los mayores atractivos de Palomino está relacionado con su hidrografía, puesto que es atravesado por los ríos San Salvador y Palomino, el más corto en Colombia en ir desde la nieve al mar.

¿Dónde nace el río Palomino?

El río Palomino nace en las alturas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso costero más alto de todo el planeta, con picos que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar.

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En ese sentido, aunque existen varios ríos que nacen en la Sierra Nevada y desembocan en el mar Caribe, el río Palomino es el más reconocido en el ámbito turístico por tener el recorrido más corto entre las nieves perpetuas y el océano.

Entre sus 50 a 70 kilómetros, el río se adentra en la montaña para luego presentar tramos abiertos en los que los turistas pueden acceder y practicar diversos deportes acuáticos, así como actividades de esparcimiento y relajación.

¿Qué se puede hacer en el río Palomino?

Una de las actividades más populares para los visitantes de Palomino es visitar el río que lleva el mismo nombre del corregimiento para llevar a cabo la práctica conocida como tubing.

El tubing consiste simplemente en el uso de un neumático o tubo de goma para deslizarse por las aguas del río, disfrutando de la vista y los atardeceres hasta la desembocadura del río en el océano Atlántico.

De acuerdo con Colombia Travel, en el trayecto entre el mar y el río se suelen practicar también deportes extremos, aprovechando las cascadas y muros para hacer torrentismo o rappel.

De igual manera, son también recomendadas las caminatas por la ribera del río en la zona de la desembocadura para apreciar fenómenos naturales como el cambio de tono entre el agua dulce y el agua salada.

¿Cómo llegar a Palomino en carro desde Santa Marta, Ríohacha o Bogotá?

Uno de los puntos más comunes para llegar a Palomino es desde Santa Marta, tomando un autobús que vaya a través de la Troncal del Caribe, en un trayecto cercano a las dos horas.

Desde Riohacha, la capital del departamento, también es posible tomar transporte terrestre con facilidad, con una duración de una hora y media aproximadamente.

Por otra parte, si planea salir desde Bogotá por vía terrestre, el recorrido de 1.025 kilómetros en este caso puede tomar hasta 18 horas de viaje.