Carin León, Silvestre Dangond y más: así será el Super Concierto de la Feria de las Flores 2026

Medellín, la ‘ciudad de la eterna primavera’ se prepara para uno de los eventos más importantes del año: La Feria de las Flores 2026, que se realizará este año desde el 31 de julio, hasta el 9 de agosto, con más de cien eventos y actividades durante los 10 días de feria.

En esta edición, la número 69, el mensaje es sencillo: Medellín te quiere. Así, durante diez días, la ciudad se convertirá “en un abrazo colectivo que celebra la memoria campesina, la creatividad de sus barrios y la calidez de su gente. Las montañas, las calles y los jardines se llenan de colores, música y encuentros que recuerdan que esta es una ciudad que cuida, recibe y acompaña”, destaca el portal Visit Medellín.

El Desfile de Silleteros vuelve a ser el corazón de la celebración, acompañado de conciertos al aire libre, muestras florales, silleteritos, trova, mercados campesinos, gastronomía típica y actividades para todas las edades.

Super concierto de la Feria de las Flores: artistas confirmados, fecha, lugar y boletas

Uno de los eventos más esperados de la Feria es el Súper Concierto, que tendrá lugar el próximo 8 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot.

La capital antioqueña volverá a convertirse en epicentro de la música latina con una programación que mezcla vallenato, salsa, regional mexicano y sonidos urbanos contemporáneos. Así, los organizadores apostaron por una nómina diversa que busca conectar con públicos de distintas edades durante una noche que promete extender la celebración hasta la madrugada.

El cartel de esta edición está encabezado por Carin León, uno de los artistas más exitosos de la música regional mexicana y con gran alcance global. A su lado estará Silvestre Dangond, una de las voces más importantes del vallenato contemporáneo y Felipe Peláez, responsable de éxitos que han marcado la evolución del género en los últimos años.

La salsa tendrá un lugar protagónico con la participación del legendario Grupo Niche, una de las agrupaciones más influyentes en la historia de la música colombiana y latinoamericana.

El cartel se completa con Luis Alfonso, uno de los intérpretes más populares del regional colombiano, y Aria Vega, una nueva voz con gran proyección en la escena nacional.

La boletería está disponible únicamente a través de la página web y canales autorizados de Tuboleta.com.

Más eventos en la Feria de las Flores 2026

El Desfile de Silleteros 2026 se llevará a cabo el domingo 9 de agosto. Este evento es el gran cierre de la tradicional Feria de las Flores. El alma de la feria, en donde se puede admirar el espectacular trabajo de más de 500 silleteros en un colorido recorrido que homenajea nuestra herencia y tradición ancestral colombiana.