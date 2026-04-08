La Guajira impulsa el ecoturismo con “La Sanjuanera”, nueva cayuquera en el río Ranchería

La Gobernación de La Guajira inauguró oficialmente la cayuquera “La Sanjuanera”, una embarcación que se suma a la estrategia de impulso al ecoturismo, la cultura y la sostenibilidad en Riohacha. El proyecto busca promover el aprovechamiento responsable del río Ranchería, integrando a comunidades locales en una experiencia turística única.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Esta iniciativa tiene su origen en un plan piloto desarrollado durante la Semana Santa de 2025 con la embarcación “La Riohachera”, que permitió reconectar a propios y visitantes con este importante afluente hídrico.

Recuperación del río y participación comunitaria

Tras un año de operación, “La Riohachera” ha recorrido el brazo del río que desemboca en el mar Caribe, un tramo que fue recuperado gracias a jornadas de limpieza lideradas junto a comunidades indígenas, los Guardianes del Río Ranchería y Corpoguajira.

Este proceso permitió devolver la navegabilidad a una zona que permanecía obstruida por residuos y sedimentos. Actualmente, el proyecto beneficia directamente a cuatro comunidades indígenas, que han encontrado en las cayuqueras una fuente de ingresos y un espacio para preservar y compartir su cultura.

Más turismo, cultura y experiencias

Durante el acto inaugural se anunció la ampliación del recorrido turístico, que ahora parte desde el muelle junto al puente del Riito, pasa por la comunidad de Waipe y se extiende hasta la desembocadura del río en el mar Caribe.

La jornada incluyó una muestra cultural con la danza tradicional Yonna, interpretada por la comunidad Wayúu, y presentaciones artísticas que llenaron el escenario de identidad, música y tradición. En su primer año, más de 5.000 visitantes han disfrutado de esta experiencia de etnoturismo.

Impacto económico y proyección regional

Las comunidades beneficiadas destacaron que este tipo de proyectos no solo fortalece el turismo sostenible, sino también la economía local y la protección de las fuentes hídricas.

El gobernador de La Guajira, Jairo Deluque, aseguró que la meta es expandir la iniciativa: “Queremos que cada municipio cuente con su propia cayuquera, mostrando al mundo su riqueza cultural y natural, e incentivando a los turistas a conocer cada territorio”.

Las cayuqueras operan de jueves a domingo con reserva previa y ofrecen diferentes paquetes turísticos en articulación con operadores locales, consolidándose como una oferta única en Colombia.

LEA TAMBIÉN: Gremio de camioneros denuncia caos en Puerto de Barranquilla: advierten demoras, altos costos y más

Boom turístico en Semana Santa

El lanzamiento de “La Sanjuanera” coincide con un repunte del turismo en el departamento. La reciente habilitación del puente militar en Mendihuaca y la operación de 29 vuelos impulsaron la llegada de visitantes durante Semana Santa.

Según cifras de la Aerocivil y la Gobernación, el terminal aéreo movilizó cerca de 15.000 pasajeros hasta el sábado santo, reflejando un crecimiento significativo del sector.

La Guajira ha diversificado su oferta con actividades como deportes náuticos, eventos en las playas de Riohacha, recorridos por el río Ranchería, visitas a la Alta Guajira y rutas culturales como la del dulce en la zona de Tomarrazón y Monguí.

Este impulso turístico, respaldado por el apoyo de la oficina de turismo de la ONU y el reconocimiento al video promocional del departamento como el mejor del mundo 2025-2026, marca una transición en la economía Wayúu, que comienza a migrar de la minería hacia el turismo sostenible.