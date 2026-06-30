Más de 170 mil vehículos se movilizaron por el Magdalena este puente festivo

El gremio hotelero asociado en Cotelco Magdalena destacó que finalizado el puente festivo de San Pedro y San Pablo, considerado históricamente el de mayor dinamismo para la hotelería, el turismo y los viajes durante la temporada de mitad de año en Colombia, el balance oficial de ocupación hotelera es aceptable.

Por su parte, desde la Policía de Tránsito reportaron más de 170.000 vehículos se movilizaron por las vías del Magdalena durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo. El reporte, correspondiente al periodo comprendido entre el pasado viernes y la noche de este lunes, destaca que no se registraron accidentes de tránsito en los principales corredores viales del departamento.

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Los empresarios del sector coinciden en que estos resultados deben servir para fortalecer las políticas de promoción turística, mejorar los servicios públicos, optimizar la movilidad y continuar impulsando proyectos que hagan más competitiva a la ciudad.