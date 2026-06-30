Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 jun 2026 Actualizado 12:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Más de 170 mil vehículos se movilizaron por el Magdalena este puente festivo

Las cifras preliminares del sector hotelero muestran niveles de ocupación satisfactorios.

Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

El gremio hotelero asociado en Cotelco Magdalena destacó que finalizado el puente festivo de San Pedro y San Pablo, considerado históricamente el de mayor dinamismo para la hotelería, el turismo y los viajes durante la temporada de mitad de año en Colombia, el balance oficial de ocupación hotelera es aceptable.

Por su parte, desde la Policía de Tránsito reportaron más de 170.000 vehículos se movilizaron por las vías del Magdalena durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo. El reporte, correspondiente al periodo comprendido entre el pasado viernes y la noche de este lunes, destaca que no se registraron accidentes de tránsito en los principales corredores viales del departamento.

Le puede interesar: Santa Marta habilita centro de acopio de ayudas destinadas a afectados por el terremoto en Venezuela

Los empresarios del sector coinciden en que estos resultados deben servir para fortalecer las políticas de promoción turística, mejorar los servicios públicos, optimizar la movilidad y continuar impulsando proyectos que hagan más competitiva a la ciudad.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir