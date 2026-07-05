ANT desmiente entrega de nuevos títulos de tierra en Cauca: ¿qué pasó con el resguardo Pitayó?

La Agencia Nacional de Tierras y el Consejo Regional Indígena del Cauca se reúnen para llegar a acuerdos de los territorios.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) negó haber entregado nuevos títulos de propiedad o creado nuevos derechos territoriales a comunidades indígenas en Cauca, tras las afirmaciones sobre supuestos títulos entregados al CRIC (proceso de clarificación del resguardo Pitayó).

La entidad aclaró que la resolución expedida sobre este territorio no corresponde a una entrega adicional de tierras, sino a una revisión para determinar si un antiguo título colonial conserva validez jurídica actualmente.

Según explicó la ANT, este procedimiento consiste en analizar documentos históricos, antecedentes y elementos legales del territorio para establecer su situación, pero no significa la creación automática de nuevas propiedades ni derechos sobre la tierra.

¿Qué pasó con el resguardo Pitayó?

La discusión se originó por las interpretaciones sobre la Resolución No. 202351011737246, relacionada con la clarificación de la vigencia legal del título colonial del resguardo indígena Pitayó, ubicado en Cauca.

La Agencia señaló que este tipo de procesos son de carácter declarativo. Es decir, permiten verificar jurídicamente información existente sobre un territorio, pero no funcionan como un mecanismo para entregar nuevos predios.

La ANT también rechazó las versiones que hablan de supuestos “títulos ficticios” y aseguró que sus decisiones se sustentan en estudios técnicos, históricos y jurídicos.

La aclaración ocurre en medio de las tensiones territoriales registradas desde abril de 2026 entre comunidades Misak y Nasa en Cauca.

Frente a ello, la Agencia aseguró que sus actuaciones no buscan favorecer a una comunidad sobre otra, sino aplicar los procedimientos establecidos en la ley para resolver solicitudes relacionadas con territorios indígenas.

Además, indicó que estos procesos deben garantizar tanto la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas como la seguridad jurídica sobre los territorios y derechos ya reconocidos.

ANT asegura que continuará acompañando espacios de diálogo

La Agencia Nacional de Tierras informó que ha participado, junto con el Ministerio de Agricultura, en espacios de diálogo y revisión técnica para atender las diferencias entre las comunidades involucradas.

También señaló que desde abril adoptó lineamientos internos para fortalecer la claridad en los procedimientos relacionados con territorios indígenas, propiedad colectiva étnica y propiedad privada.

La entidad reiteró que continuará trabajando con autoridades indígenas y organizaciones representativas para buscar salidas a través del diálogo y los mecanismos institucionales establecidos.