La SAE pone en venta más de 4.000 viviendas, lotes y locales ¿Cómo puede comprar?

Comprar una vivienda, un lote, un local comercial o un activo productivo administrado por el Estado será posible a través del nuevo catálogo que publicó la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La entidad anunció que más de 4.000 inmuebles ya están disponibles para la venta, convirtiéndose en una de las ofertas de bienes estatales más grandes abiertas al público en los últimos años.

En total, los inmuebles tienen un avalúo comercial superior a los $3 billones e incluyen propiedades ubicadas en distintas regiones del país. La oferta está dirigida tanto a ciudadanos como a inversionistas y entidades interesadas en adquirir estos bienes mediante procesos de compra directos.

El catálogo reúne una amplia variedad de propiedades, entre ellas casas, apartamentos, lotes, locales comerciales y activos productivos, que ahora podrán consultarse públicamente a través de la página oficial de la SAE.

Según la entidad, cuyo objetivo es administrar, monetizar y democratizar los bienes incautados por la mafia y el crimen organizado, dijo que el propósito de esta operación facilitar el acceso a la información y hacer que el proceso de compra sea más transparente para todos los interesados.

La mayor cantidad de bienes disponibles se concentra en Valle del Cauca, con 1.036 inmuebles, seguido por Antioquia, donde hay 490 propiedades, y Bogotá, con 236 activos. Sin embargo, el inventario también incluye inmuebles ubicados en departamentos como Bolívar, Meta, Córdoba, Atlántico y Cundinamarca, por lo que la oferta tiene cobertura nacional.

La SAE busca frenar las estafas con ventas falsas

La entidad advirtió que ningún tercero está autorizado para vender estos bienes ni para cobrar dinero a cambio de información o supuestos accesos preferenciales.

Por esa razón, todas las negociaciones deberán realizarse sin intermediarios y únicamente a través de los canales oficiales de la entidad. Con ello, la SAE busca ofrecer mayor seguridad a los compradores y reducir el riesgo de que los ciudadanos sean víctimas de fraudes.

Además, el catálogo permitirá verificar en tiempo real cuáles inmuebles están disponibles, conocer sus características y consultar las condiciones de venta antes de iniciar cualquier proceso de compra.

La publicación de este inventario también busca que bienes que estuvieron vinculados a procesos judiciales y economías ilegales regresen al mercado formal y puedan convertirse en oportunidades de inversión, generación de actividad económica y aprovechamiento legal.

Al abrir el acceso público a esta información, la SAE pretende fortalecer la transparencia en la administración de estos activos y facilitar que más colombianos participen en los procesos de compra bajo reglas claras y verificables.

¿Cómo se puede acceder al catálogo?

Las personas interesadas podrán consultar el catálogo oficial, revisar las características de cada propiedad y adelantar el proceso de compra exclusivamente por los canales institucionales de la SAE.

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La entidad espera dinamizar el mercado inmobiliario, ampliar las oportunidades de inversión y reducir las estafas relacionadas con la comercialización de estos bienes.