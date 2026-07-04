El portaaviones francés destacado por la crisis del estrecho de Ormuz volverá a su puerto

París, 3 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido que el portaaviones Charles de Gaulle, que había movilizado con la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz, y lo había enviado a la región, va a volver a su puerto de Tolón, en el Mediterráneo.

En un mensaje colgado este viernes en su cuenta de X, Macron indicó que ha decidido “ajustar” el dispositivo que Francia había proyectado hacia la zona de conflicto, lo que implicará el retorno del portaaviones, mientras seguirán desplegados allí y “listos para intervenir con nuestros socios” los medios de desminado y sus escoltas.

En concreto, Francia había proyectado junto al Charles de Gaulle barcos especializados en la localización y desactivación de minas acompañados de dos fragatas y de un avión de patrulla marítima con la idea de contribuir a una operación para despejar ese paso estratégico con otros países, siempre que los dos contendientes dieran su visto bueno.

El presidente francés justificó esos cambios a la vista de “la evolución favorable de las necesidades” con el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que ha desbloqueado en gran medida el estrecho de Ormuz, y tras mantener unos “intercambios constructivos” con el sultán de Omán, al que recibió en París el martes.

Insistió en que el memorándum de entendimiento suscrito el 17 de junio por Estados Unidos e Irán “constituye un avance importante en favor de la estabilidad regional al reafirmar en particular la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

Aseguró que “Francia está plenamente movilizada y seguirá ajustando sus medios en función de la evolución de la situación y de las necesidades de seguridad en la región”.

El portaaviones nuclear francés se encontraba en la costa sueca cuando estalló la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.Macron ordenó entonces que se dirigiera al Mediterráneo oriental para acercarse a la zona de conflicto. EFE