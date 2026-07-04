Procuraduría y Defensoría celebran los 35 años de la Constitución Política de 1991

Justicia

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, exaltaron los logros de la Constitución Política de 1991, en su aniversario número 35 desde su promulgación.

Mediante su cuenta de X, antes Twitter, el jefe del Ministerio Público destacó la importancia de la Carta Política, que “consagra los derechos, garantiza la democracia, promueve la participación y fortalece el Estado social de derecho”.

Además, señaló que “nuestra Constitución se ha consolidado como un texto que promueve el pluralismo, la igualdad, la justicia social, la paz, la separación de poderes, la diversidad étnica y cultural, el ordenamiento territorial, la protección del medioambiente, entre otras garantías constitucionales”.

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Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, rindió homenaje al “acuerdo democrático”, como calificó a la Asamblea Nacional Constituyente que permitió la expedición de la Constitución.

“Rendimos homenaje a este acuerdo democrático que ha permitido ampliar derechos, reconocer la diversidad en Colombia y consolidar caminos institucionales para transformar los conflictos y las desigualdades históricas del país”, afirmó.

También señaló que la Constitución ha permitido fortalecer la democracia y la dignidad humana, así como reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres.

Destacó que ha permitido que las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas sean protegidas.

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Marín subrayó que la Constitución ha permitido “proteger a las niñas, a los niños, a los adolescentes, ampliar la participación ciudadana y abrir paso a la protección de la naturaleza y de los territorios”.

Agregó que “en un momento en el que el país requiere más consenso, respeto por la diferencia y confianza en las instituciones, reafirmamos que la Constitución sigue siendo un marco común que protege a todas las personas, sin distinción, y que orienta la actuación de las autoridades públicas. Defender la Constitución es defender la convivencia, el pluralismo, la separación de poderes, las garantías para quienes piensan distinto y la vigencia integral de los derechos humanos. Nuestro compromiso en la Defensoría del Pueblo es con la defensa de los derechos conquistados y con la garantía efectiva de los derechos de quienes enfrentan mayores condiciones de exclusión, discriminación, pobreza y violencia en los territorios”.