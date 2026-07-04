Presunta corrupción en la Alcaldía de Villa de Leyva: Fiscalía imputó a supuesto intermediario

El municipio de Villa de Leyva, Boyacá, es considerado uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Juan Camilo Sánchez Torres, quien, al parecer, hace parte del entramado de corrupción que se habría presentado durante la administración de Víctor Alfonso Gamboa Chaparro en la Alcaldía de Villa de Leyva.

De acuerdo con la investigación, Sánchez Torres habría sido favorecido con un contrato de prestación de servicios tras la presunta intermediación irregular de Gamboa Chaparro.

Lea además: Jueza niega suspensión de proceso por polémico proyecto en Villa de Leyva

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción logró establecer que, el 8 de junio de 2025, el alcalde de Villa de Leyva, al parecer, “solicitó a la representante legal de una empresa inversionista vincular a Sánchez Torres para que supuestamente la asesorara en el proceso de modificación de una licencia de construcción de un proyecto inmobiliario”.

También se conoció que el procesado era publicista y no tenía experiencia en temas de ingeniería o procesos de licenciamiento. A pesar de ello, fue contratado.

“Cinco días después de la contratación, el alcalde se comunicó por mensajería instantánea con la representante legal de la inversora y, al parecer, le pidió aumento salarial para su referido. El incremento se concretó en tres salarios mínimos mensuales”, detalló la Fiscalía.

Vea además: A la cárcel alcalde de Villa de Leyva por presunta corrupción en trámites urbanísticos

Los investigadores señalaron que “Sánchez Torres presuntamente le sirvió como enlace al alcalde y, en realidad, lo mantuvo enterado de todos los detalles del trámite de la ampliación de la licencia. Entre junio de 2025 y abril de 2026, recibió por concepto de honorarios más de 48 millones de pesos, sin realizar actividades relevantes para la empresa”.

Por estos hechos, el fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó el delito de concusión. Sin embargo, Juan Camilo Sánchez Torres se declaró inocente.