Corte condenó a la excongresista Tatiana Cabello a 12 años de prisión por concusión. Tatiana Cabello. Foto: Colprensa( Thot )

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que la exrepresentante solicitó a cinco integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo la entrega de parte de sus salarios como condición para mantenerse en sus cargos.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez a 144 meses y un día, es decir 12 años de prisión por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.

La decisión también impuso a la exparlamentaria una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 116 meses y 29 días, así como una multa de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

Además, la corporación negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. La orden de captura será librada cuando la sentencia quede en firme, para que cumpla la condena en el establecimiento que defina el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

De acuerdo con la investigación, Cabello habría solicitado mensualmente a cinco integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) la devolución de un porcentaje de sus salarios. Para ello, según el comunicado, contó con la participación de tres de sus colaboradores.

“Cuando solicitó directamente o por interpuesta persona a cinco de sus colaboradoras que le entregaran parte de su salario como condición para su permanencia en la Unidad de Trabajo Legislativo, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento”, se lee en la sentencia.

La Sala agregó que la excongresista abusó de la función pública para obtener beneficios y que su conducta afectó la confianza ciudadana en el Congreso.

Según la providencia, el comportamiento “minó profundamente la confianza de la comunidad en el Congreso de la República, institución considerada como un baluarte de la democracia”.

La decisión ordenó el pago de perjuicios a las cinco víctimas identificadas en el proceso: Luisa Fernanda Puerto Vela, Nelsy Tirado Chacón, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.

Finalmente, la Sala compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a la excongresista por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, concusión y amenaza.