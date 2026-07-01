Conmemoración de los 35 años de la Constitución reunirá a exconstituyentes en Barranquilla

Barranquilla será escenario este jueves 2 de julio de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, una jornada académica y de reflexión que reunirá a exconstituyentes, juristas, académicos y autoridades nacionales para analizar el legado de la Carta Magna y los desafíos que enfrenta el país en materia de autonomía territorial, paz, justicia y derechos humanos.

El encuentro, que se realizará desde las 8:00 de la mañana en el Cubo de Cristal, contará con la participación de cerca de 14 constituyentes de 1991, quienes compartirán sus experiencias y debatirán sobre los principales avances que ha generado la Constitución durante más de tres décadas de vigencia.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que la conmemoración será un espacio para revisar el impacto de la Constitución en la transformación del país y proyectar los retos del futuro.

“Van a venir más o menos 14 constituyentes y vamos a tener una jornada de reflexión sobre qué se logró en el año 91 con la nueva Constitución, qué se logró también con las transformaciones de ordenamiento territorial, de desarrollo económico y social”, afirmó el mandatario.

El mandatario departamental agregó que el evento permitirá abrir un diálogo sobre el momento institucional que vive Colombia.

“Sin ninguna duda, nos va a dar una jornada muy interesante para ver qué viene en nuestro país con el cambio de gobierno y a la luz de esta nueva Constitución”, señaló.

¿Quiénes participarán?

La programación comenzará con los actos protocolarios y un video conmemorativo sobre la Constitución de 1991, seguido de un mensaje de la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses Mosquera. Posteriormente, Eduardo Verano y el exvicepresidente Angelino Garzón, en representación de los constituyentes de 1991, instalarán oficialmente la jornada.

A lo largo del día se desarrollarán paneles y conferencias sobre autonomía territorial, paz, justicia transicional, descentralización y derechos humanos, con la participación de destacados expertos y protagonistas de la vida constitucional del país. Entre ellos estarán Gregorio Eljach, procurador general de la Nación; Otty Patiño; Rodolfo Arango Rivadeneira; Jaime Araújo Rentería y el profesor español Alfredo Ramírez Nardiz, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La agenda también incluirá un homenaje a los constituyentes de 1991 por su aporte a la construcción de la actual Carta Política, así como un reconocimiento que la Confederación Nacional de Diputados entregará al gobernador Eduardo Verano por su liderazgo en la promoción de la autonomía territorial.

La conmemoración cerrará con un análisis sobre los avances alcanzados desde la promulgación de la Constitución de 1991 y los desafíos que enfrentan las regiones para fortalecer la descentralización, la institucionalidad y el desarrollo territorial.