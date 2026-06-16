Jueza niega suspensión de proceso por polémico proyecto en Villa de Leyva

El Juzgado Noveno Administrativo Oral de Tunja rechazó la solicitud presentada por la Sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. para suspender el proceso judicial relacionado con el proyecto urbanístico Nuestra Señora del Buen Suceso, ubicado en Villa de Leyva.

La empresa argumentó que el expediente debía detenerse debido a la investigación penal que enfrenta el alcalde suspendido, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntos delitos de concusión y prevaricato relacionados con actuaciones urbanísticas en el municipio. Sin embargo, la jueza Rosa Milena Robles Espinosa concluyó que el proceso administrativo y el penal tienen finalidades distintas y pueden avanzar de manera independiente.

En su decisión, el despacho judicial consideró que no se cumplen los requisitos legales para decretar la suspensión por prejudicialidad, debido a que el proceso contencioso aún se encuentra en etapa probatoria y no en fase de sentencia. Además, señaló que la legalidad de las resoluciones que negaron la revalidación de la licencia de construcción puede analizarse dentro del expediente administrativo sin necesidad de esperar una decisión de la jurisdicción penal. Por esta razón, también rechazó la incorporación como «prueba sobreviniente» de documentos relacionados con la captura y medida de aseguramiento impuesta al exmandatario municipal.

La providencia también favoreció al Municipio de Villa de Leyva al conceder 45 días hábiles adicionales para completar un dictamen pericial de contradicción solicitado por la administración municipal.

Igualmente, ordenó a la constructora permitir el ingreso del perito al predio objeto de controversia para adelantar la inspección técnica correspondiente, advirtiendo posibles sanciones en caso de obstrucción. Con esta decisión, el litigio continúa su curso y entrará en una etapa probatoria decisiva durante las audiencias programadas para agosto de 2026, cuando se practicarán testimonios, contradicción de peritajes e incorporación de nuevas pruebas.