No se presentaron homicidios en Bogotá durante el partido de Colombia contra Ghana

El coronel Darío Montenegro, comandante Operativo de Control y Reacción (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que en la capital del país no se presentaron homicidios durante partido entre la Selección Colombia y Ghana en medio del desarrollo del Mundial 2026.

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“Es de resaltar que no se presentó ningún hecho de vida y homicidios antes, durante y después del encuentro futbolístico”, dijo el coronel.

Sin embargo, la Policía recibió 3.441 llamadas a la línea 123 entre las 8:30 de la noche y la 1:30 de la madrugada por diferentes hechos que atentan contra la convivencia.

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“262 motivos de Policía atendidos, de los cuales 150 fueron por alteración a la tranquilidad o ruido, 80 casos de riña y 60 más de violencia intrafamiliar, además de 40 casos por hurto principalmente. Encontrando que la principal afectación durante este encuentro futbolístico fue la perturbación a la tranquilidad por ruido, seguido de las riñas y, desafortunadamente, los hechos de intolerancia”, agregó.

Una vez finalizado el encuentro, se atendieron alrededor de 1.019 quejas y se recibieron entre 1.600 y 1.616 llamadas a la línea de emergencia, manteniéndose el ruido como la principal causa de intervención policial.

De estos, 500 quejas fueron por ruido, 120 por riñas y 90 por 100 más, y 90 casos más por violencia intrafamiliar, aparte de 10 casos de robo.

“Desafortunadamente, las localidades donde más requerimientos se tuvieron fueron: Suba, Kennedy y Engativá, donde se registraron la mayor cantidad de hechos de intolerancia entre riña y alteración a la tranquilidad. Es importante destacar que la Policía Nacional mantuvo un monitoreo permanente y reforzó la seguridad en los principales puntos de concentración de aficionados para prevenir cualquier tipo de alteración al orden público. Por este motivo”.

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Por ahora, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad.

“Evitemos el exceso de licor y resolvamos nuestras diferencias mediante el diálogo, y reportar en cualquier momento cualquier tipo de emergencia a la línea 123″, concluyó.