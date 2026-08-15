Procuraduría intensifica vigilancia preventiva ante incendios forestales en nueve departamentos

La Procuraduría intensificó su acompañamiento a las autoridades locales de Nariño, Tolima, Cesar, Quindío, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Santander y Cauca, ante la ocurrencia de incendios forestales en diferentes zonas del país.

En el marco de sus funciones de vigilancia preventiva, la entidad, a través de la delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, desplegó equipos en los municipios afectados para verificar la activación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y el cumplimiento de los respectivos planes de contingencia.

De manera paralela, la Procuraduría realiza seguimiento a la sala de crisis nacional, con el propósito de facilitar la coordinación de apoyos helicoportados y fortalecer la respuesta de las autoridades frente a las emergencias.

Apoyo aéreo

En el departamento de Nariño, fueron aprobadas 30 horas de operación aérea para atender los incendios considerados más críticos en los municipios de Los Andes, La Llanada y Santacruz.

Por su parte, en Quindío y Tolima fueron dispuestos equipos aéreos que permanecerán en operación hasta lograr el control de las emergencias en las zonas identificadas como de mayor riesgo.