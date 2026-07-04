Becas Icetex para estudiar en México: carreras, requisitos y fecha límite de inscripción

Los profesionales colombianos que quieran continuar su formación académica en el exterior ya pueden acceder a una nueva convocatoria del Icetex. En alianza con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), la entidad abrió 26 becas para cursar maestrías y doctorados en México, con beneficios que cubren entre el 45 % y el 100 % del valor de la matrícula.

La oferta académica está dirigida a quienes buscan especializarse en áreas de alta demanda como inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos, educación y políticas públicas. Dependiendo del programa, las clases serán virtuales o presenciales en Ciudad de México, y las fechas de inscripción se extenderán hasta julio y octubre de 2026.

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¿Qué becas ofrece el Icetex para estudiar en México?

La convocatoria reúne cuatro programas con diferentes porcentajes de financiación y modalidades de estudio.

La beca con mayor cobertura corresponde al Doctorado en Política Pública, que entregará dos cupos con financiación del 100 % de la matrícula para un programa presencial con una duración de cinco años. Los interesados podrán postularse hasta el 2 de octubre de 2026.

de la matrícula para un programa presencial con una duración de cinco años. Los interesados podrán postularse hasta el 2 de octubre de 2026. También se otorgarán diez becas que cubrirán hasta el 50 % del valor de la matrícula para las maestrías virtuales en Inteligencia Artificial Aplicada y Ciberseguridad. Cada programa contará con cinco beneficiarios y recibirá postulaciones hasta el 15 de julio de 2026.

del valor de la matrícula para las maestrías virtuales en Inteligencia Artificial Aplicada y Ciberseguridad. Cada programa contará con cinco beneficiarios y recibirá postulaciones hasta el 15 de julio de 2026. Otra de las convocatorias contempla dos becas con descuento del 50 % para la Maestría en Ciencia de Datos y Políticas Públicas, la cual se desarrollará de manera presencial en Ciudad de México. El plazo para participar también finalizará el 2 de octubre de 2026.

la cual se desarrollará de manera presencial en Ciudad de México. El plazo para participar también finalizará el 2 de octubre de 2026. Por su parte, el Icetex ofrecerá doce becas con descuentos del 45 % para las maestrías virtuales en Educación y Tecnología Educativa. En este caso, las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de julio de 2026.

¿Qué cubren las becas?

Los apoyos económicos únicamente cubren el porcentaje de la matrícula definido en cada convocatoria. Los estudiantes seleccionados deberán asumir los gastos asociados a su estancia en México, entre ellos los tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación, seguro médico, transporte, trámites migratorios y demás costos personales.

Por esta razón, el Icetex recomienda revisar previamente las condiciones de cada programa para conocer el alcance de los beneficios antes de presentar la solicitud.

Así puede postularse a la convocatoria

El proceso de inscripción se realiza completamente de manera virtual a través del portal del Icetex.

Los aspirantes deberán ingresar a la sección de becas para estudios en el exterior, consultar las convocatorias vigentes y seleccionar el programa de su interés. Allí encontrarán los requisitos específicos, el cronograma, la documentación exigida y las condiciones de participación, las cuales varían según la maestría o el doctorado elegido.

Formación en áreas estratégicas

Con esta alianza, el Icetex busca ampliar las oportunidades de formación internacional para profesionales colombianos en sectores considerados prioritarios para el desarrollo del país.

Los programas fueron diseñados para fortalecer competencias en innovación, transformación digital, análisis de datos, educación y formulación de políticas públicas, áreas que actualmente tienen alta demanda tanto en el sector público como en el privado.

Los interesados deberán tener en cuenta que cada convocatoria cuenta con un número limitado de cupos y fechas de cierre diferentes, por lo que se recomienda iniciar el proceso de postulación con anticipación y verificar que cumplan todos los requisitos antes de completar la inscripción.