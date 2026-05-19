Alerta por el incremento en un 30% de los homicidios en el Quindío

Armenia

Una de las problemáticas más álgidas en materia de seguridad en el departamento tiene que ver con la criminalidad en la que este año el aumento es significativo respecto al año anterior.

En la noche del domingo se presentó un homicidio en Calarcá donde fue asesinado con arma de fuego un adolescente que fue identificado como Maicol Estiben Ortiz Torres y que estaría involucrado en hechos de homicidio en el municipio.

Precisamente el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez reconoció la complejidad de la situación que se vive actualmente puesto que el 90% de los homicidios están relacionados con el tráfico de estupefacientes por el control territorial.

“Estamos haciendo unos planes de choque muy fuertes eunos comandos situacionales en los diferentes municipios. Estamos haciendo un plan de choque muy fuerte y yo creo que hemos logrado contener algunos homicidios que que se iban a cometer en nuestro territorio. Sin embargo, hoy tenemos una afectación muy grande que es el tema del microtráfico", destacó.

Resaltó que establecen las medidas correspondientes como son los comandos situacionales en articulación con las diferentes autoridades en los diferentes municipios con el fin de hacerle frente a la problemática.

Reconoció que se tiene un incremento del 30% en homicidios respecto al mismo periodo del año anterior y muchas de las personas que fueron víctimas de estos hechos sicariales registran varios antecedentes judiciales.

“Yo diría que casi el 90% de los hechos delictivos o delictivos frente al homicidio son a consecuencia del microtráfico. Drogas, una lucha de poder, de territorio, eso es lo que lleva a todos los homicidios que llevamos en el departamento de Quindío que tenemos un incremento ya cerca del 30% de homicidios", mencionó.

Situación en Armenia

En este puente festivo en medio de una riña con arma cortopunzante fue asesinado un habitante en condición de calle en el sector del parque El Bosque de la ciudad, fue identificado como Yoelder Carmona Reinoso que registraba antecedentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Asimismo, en inmediaciones del barrio Los Álamos fue asesinado con arma de fuego un habitante de calle identificado como Ángel José Grajales Guevara de 40 años que registraba antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

Sobre el panorama, el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que se presentan los enfrentamientos entre bandas delincuenciales dedicadas al tráfico por lo que derivan en muchos de homicidios.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:14 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Recordó que están reforzando el plan despertar y desarme en conjunto con las diferentes dependencias de la alcaldía, gobernación, Policía y Ejército para hacerle frente a la situación de criminalidad.

Dijo que uno de los procesos clave es contra los habitantes de calle pues a muchos se les encuentran elementos como armas blancas con las que protagonizan riñas.

“Las fuentes oficiales que nuestra policía nacional hasta ahora da cuenta de posibles enfrentamientos de microtráfico, pero no tenemos ninguna información derivada de limpieza social. Recuerde que aquí frente al tema de habitantes de calle que han fallecido, ha correspondido más a temas de convivencia, donde ellos mismos se han enfrentado uno con otro con armas blancas con machetes, uno resulta herido, otro fallece o resultan los dos heridos", dijo.

A la fecha ya son 86 homicidios en el departamento en lo corrido del año y 50 en Armenia.