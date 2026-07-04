Informe destaca a Colombia entre los mercados con mayor crecimiento en vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos están tomando más fuerza en Colombia según estudio. Lo que hace algunos años parecía una tecnología lejana o de pocos usuarios empieza a ganar espacio en las vías del país, según las cifras más recientes del Zero Emission Mobility Observatory for Latin America (ZEMO).

Este observatorio, encargado de monitorear y comparar cómo avanza la movilidad de cero emisiones en América Latina, destacó que Colombia se encuentra entre los mercados con mayor crecimiento en la región.

De acuerdo con los datos tambien públicados por el Ministerio de Minas y Energía en su cuenta de X, el país ya supera los 68.390 vehículos eléctricos registrados, cuenta con una participación de mercado del 18% y presenta un crecimiento interanual del 112,28%.

Cada vez se matriculan más vehículos eléctricos en Colombia

Uno de los mayores cambios está en la llegada de nuevos vehículos eléctricos al país.

Según las cifras de ZEMO, en lo corrido de 2026 se han registrado 22.729 nuevas matrículas, mientras que para el mismo periodo del año anterior la cifra era de 6.863 vehículos.

Es decir, el número de nuevos registros creció más del 231%, reflejando un mayor interés de los usuarios y del mercado por alternativas diferentes a los vehículos tradicionales de gasolina y diésel.

Colombia crece por encima del promedio de América Latina

El aumento de la movilidad eléctrica no es exclusivo del país. La región también avanza en la incorporación de estas tecnologías.

ZEMO compara el comportamiento de diferentes países como Brasil, Chile, México, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá, Paraguay, Uruguay, Guatemala y El Salvador, donde también se ha impulsado la electrificación del transporte.

En conjunto, América Latina suma cerca de 496.000 vehículos eléctricos registrados y alcanza un crecimiento del 95,61%.

Frente a este panorama, Colombia registra un ritmo superior al promedio regional y se posiciona como uno de los mercados que más rápido está creciendo en movilidad eléctrica.

El desafío: preparar las ciudades para más vehículos eléctricos

Aunque el aumento de estos vehículos representa un avance hacia alternativas de transporte con menos emisiones, también abre nuevos retos.

El crecimiento de este mercado implica ampliar la red de puntos de carga, adaptar la infraestructura de las ciudades y facilitar que más personas puedan acceder a este tipo de tecnologías.

Desde el Ministerio de Minas y Energía aseguraron que estos resultados hacen parte de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional en materia de transición energética, movilidad sostenible y reducción de emisiones del transporte.