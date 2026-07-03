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03 jul 2026 Actualizado 22:43

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Barranquilla

Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz, aceptó cargos imputados por la Fiscalía: esto se sabe

La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple y tortura. Hubo un preacuerdo con el ente investigador.

Barranquilla
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Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz aceptó los cargos por secuestro agravado y tortura que fueron imputados por la Fiscalía. El ente investigador dio a conocer un preacuerdo en donde se propuso una condena de hasta 70 meses de prisión.

Así se dio a conocer al terminar la audiencia que se llevó a cabo este viernes. El Fiscal Rodrigo Restrepo, indicó que el preacuerdo fue construir junto con los abogados de Luis Mariano Díaz y de las otras personas capturadas.

Cabe recordar que por este caso también fueron imputados Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez y Stiven Rafael Bolaños De la Hoz, además de Alexis Rafael Jiménez Urina.

Lea también: Fiscalía imputó secuestro y tortura a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz

Ante este panorama, el juez de control de garantías indicó que el caso será remitido a un juez de conocimiento quien dará a conocer si avala o no el preacuerdo.

La Fiscalía solicitó medida de detención domiciliaria para todos los capturados.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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