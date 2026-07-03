Tres personas muertas y fallas en servicios públicos dejan lluvias e intensos vientos en Córdoba. (tormenta) EFE/EPA/YAHYA ARHAB (referencia). / YAHYA ARHAB ( EFE )

Montería

Las autoridades de Policía confirmaron la muerte de tres personas en medio de las intensas lluvias y vientos huracanados registrados el pasado 2 de julio en el departamento de Córdoba. Los casos se presentaron en la vía Montería – Arboletes (Antioquia) y en los municipios de San Carlos y San Pelayo.

En el caso de la vía nacional Montería – Arboletes, se informó que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta chocaron contra un árbol que cayó tras los intensos vientos, lo cual generó la muerte uno y dejó a otro herido.

Mientras, en San Pelayo, se reportó la muerte un hombre identificado por las autoridades como Agustín Antonio Hernández Julio, quien residía en el corregimiento de Sabana Nueva.

Sobre el hecho, un informe preliminar de la Policía detalla que “no se logra establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, pues en ese momento se registraba una fuerte lluvia que reducía considerablemente la visibilidad”.

Un tercer caso se registró en el municipio de San Carlos, donde otro hombre identificado por las autoridades como Pedro Elías Plaza Hernández, de 37 años, falleció tras el colapso de una línea de alta tensión.

“Según lo manifestado por los familiares, la víctima se encontraba buscando maíz donde la mamá, al ir de regreso a la finca donde laboraba, una línea de alta tensión cayó al suelo debido a las fuertes lluvias. Él no se percató y pasa en su moto, quedando electrocutado en el lugar”, puntualizaron las autoridades.

Tras lo expuesto, las autoridades ambientales hicieron un llamado a la ciudadanía para que acuda a lugares seguros cuando se presenten tormentas eléctricas en el departamento de Córdoba.

Fallas en servicios públicos domiciliarios:

Durante las intensas lluvias del 2 de julio se registraron bajas presiones en el servicio de agua potable en Montería y apagones en varios municipios del departamento de Córdoba.

Frente al servicio de agua potable, la empresa Veolia explicó que “la operación del Centro de Producción de Agua Potable en Sierra Chiquita presentó dificultades por una falla en el suministro eléctrico. Las condiciones climáticas impidieron la activación de los circuitos eléctricos de emergencia, ocasionando interrupción y bajas presiones del servicio de acueducto en la ciudad”.

Por su parte, la empresa Afinia indicó que “como consecuencia de las fuertes lluvias y vientos registrados en las últimas horas, se presentaron afectaciones en la línea 5194 y en los circuitos de Canalete, Tierralta 1 y 2, Valencia, Nueva Montería 1 y Santa Lucía 1, 2 y 3, impactando temporalmente la prestación del servicio de energía en las zonas urbanas y rurales de Puerto Escondido, Canalete, Los Córdobas, Tierralta, Valencia y Montería”.

Las lluvias continuarán pese al fenómeno de El Niño:

Las precipitaciones continuarán en el departamento de Córdoba pese a la presencia del fenómeno de El Niño. En ese sentido, el subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), Albeiro Arrieta, expresó que “nos encontramos en condiciones del fenómeno del Niño que apenas inicia. Sin embargo, explicamos en días anteriores que estamos atravesando las ondas tropicales del Caribe colombiano, que son unos sistemas atmosféricos que pueden traer lluvias muy puntuales, incluso intensas”.

“La gente debe entender que, aunque estemos en condiciones de fenómeno del Niño secas, no significa que no se puedan presentar eventos atmosféricos que nos traigan lluvias torrenciales. Especialmente lo que sucede es que estas lluvias no van a ser suficientes para abastecer los cuerpos de agua como ríos, ciénagas y caños”, concluyó el funcionario.