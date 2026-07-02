Alerta roja por intensa ola de calor en Córdoba: reportan sensaciones térmicas que alcanzan los 45°C

Montería

Las autoridades ambientales de Córdoba declararon alerta roja en el departamento por la intensa ola de calor que ha venido enfrentando. Esta sección del país ha experimentado sensaciones térmicas que han alcanzado los 45°C.

“La Corporación Autónoma Regional de los Valles del San Jorge (CAR – CVS) ha emitido una alerta a todos los municipios y al departamento en general, debido a que ya nos encontramos atravesando la primera fase del fenómeno de El Niño. En ese sentido, vamos a tener una disminución considerable de las lluvias, a pesar de que se puedan presentar algunas debido a condiciones atmosféricas muy particulares como las ondas tropicales”, explicó Albeiro Arrieta, subdirector de Gestión Ambiental de la CAR – CVS.

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El funcionario indicó que este fenómeno climático generará una disminución del recurso hídrico, mantendrá altas temperaturas, humedad y radiación solar muy fuerte en Córdoba.

“Por tanto, el llamado de la Corporación es que estemos atentos a las indicaciones de los organismos oficiales como el Ideam, el Ministerio de Ambiente y la CVS, atendiendo recomendaciones”, resaltó el funcionario.

Una de las principales recomendaciones es evitar quemas a cielo abierto. En ese sentido, las autoridades reforzaron la vigilancia en las zonas rurales del departamento de Córdoba.

“Este es un fenómeno que tenemos nosotros estudiado, puede prolongarse entre moderado y fuerte hasta el primer trimestre del año 2027”, concluyó el subdirector de Gestión Ambiental de la CAR – CVS.