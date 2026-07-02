Dos pantallas gigantes serán instaladas en Montería para ver el partido Colombia vs. Ghana

Dos pantallas gigantes serán instaladas en el centro de Montería para ver el partido Colombia vs. Ghana. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La Alcaldía de Montería informó que la pasión por la Selección Colombia nuevamente volverá a reunir a propios y visitantes el próximo viernes, 3 de julio, en el Fan Fest que se ha diseñado para disfrutar del encuentro entre Colombia y Ghana, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se ha programado para las 8:30 p. m.

“El evento iniciará desde las 4:00 p. m. en la Plaza María Varilla y la Avenida Primera, entre las calles 26 y 29, donde los asistentes encontrarán una gran pantalla para seguir el partido, además de una amplia programación de entretenimiento y actividades para todas las edades”, informó la administración municipal.

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“Los asistentes podrán disfrutar de DJs en vivo antes, durante y después del partido, zona de recreación, activaciones, concursos, premios, ambiente mundialista, una variada oferta gastronómica y espacios para la venta de bebidas. También habrá una zona destinada para la venta de bebidas para mayores de edad”, agregó.

Tras lo expuesto, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, insistió en que “el Fan Fest se ha convertido en un espacio de encuentro para compartir la pasión por el fútbol, fortalecer la convivencia y seguir dinamizando la economía de nuestra ciudad”.

Finalmente, las autoridades destacaron la masiva asistencia y comportamiento durante el Fan Fest para el partido Colombia – Portugal y resaltaron que “se espera nuevamente una amplia participación de ciudadanos y visitantes, consolidando este espacio como uno de los principales puntos de encuentro para disfrutar del Mundial en Montería”.