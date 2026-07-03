Sogamoso reduce más del 50 % los homicidios y reporta 39 capturas en su ofensiva contra el delito

Los operativos por parte de la Policía y el Ejército Nacional seguirán realizándose en toda la ciudad / Foto: Alcaldía de Sogamoso.

Sogamoso

La Alcaldía de Sogamoso destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad durante el primer semestre del año, al reportar una reducción superior al 50 % en los homicidios y una disminución en varios delitos de alto impacto, producto de la articulación entre la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y los organismos de investigación.

El secretario de Gobierno de Sogamoso, Alexander Merchán, aseguró que las estrategias implementadas por la Administración Municipal han permitido fortalecer la presencia institucional y mejorar las condiciones de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

“Hemos venido trabajando de manera articulada con la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y la SIJÍN. Esto nos ha permitido obtener resultados muy importantes en la lucha frontal contra el delito y reducir las acciones que generan riesgo para los ciudadanos“, afirmó el funcionario.

Uno de los resultados más destacados corresponde a las 39 capturas realizadas durante el último mes, de las cuales 28 fueron en flagrancia.

Merchán resaltó además la desarticulación de la banda delincuencial ‘Los Cletos’, señalada de dedicarse al microtráfico en el sector de la ribera del río Monquirá.

Durante ese operativo fueron capturadas 13 personas, de las cuales 10 recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades también lograron la incautación de dos armas de fuego, cerca de 14 millones de pesos en efectivo, además de 12 kilogramos de marihuana y base de coca.

"Ha sido un trabajo muy significativo que ha permitido intervenir sectores priorizados y disminuir la presencia de estructuras dedicadas al delito", indicó el secretario.

El funcionario destacó que la ciudad ha logrado una disminución sostenida en los homicidios desde el inicio de la actual administración.

Mientras en 2024 se registraron 14 homicidios, la cifra bajó a siete casos en 2025, y durante lo corrido de este año solo se han presentado dos homicidios.

"Son delitos de alto impacto y esa reducción demuestra que las estrategias adoptadas están dando resultados", señaló.

El balance presentado por la Secretaría de Gobierno evidencia una reducción en otros delitos que afectan la convivencia ciudadana.

Según el reporte oficial:

El hurto a personas disminuyó en 65 casos , equivalente a una reducción del 19 % .

disminuyó en , equivalente a una reducción del . El hurto a residencias registró 12 casos menos , con una disminución cercana al 20 % .

registró , con una disminución cercana al . También se reportó una reducción en las lesiones personales , con cuatro casos menos frente al mismo periodo del año anterior.

, con cuatro casos menos frente al mismo periodo del año anterior. Además, fueron recuperados cinco vehículos que habían sido reportados como robados, entre ellos tres automóviles y dos motocicletas.

El secretario Alexander Merchán aseguró que la Administración Municipal mantendrá las intervenciones focalizadas en los sectores con mayor incidencia delictiva y continuará fortaleciendo el trabajo conjunto con la Fuerza Pública.

“Estos son resultados con hechos y contundencia. Vamos a seguir trabajando para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes de Sogamoso“, concluyó.