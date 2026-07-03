Chiquinquirá conmemora los 40 años de la visita de Juan Pablo II con misa campal y actos especiales

Chiquinquirá conmemorará los 40 años de la histórica visita del Papa Juan Pablo II con una misa campal.

Chiquinquirá

Chiquinquirá revive uno de los momentos más importantes de su historia religiosa con la conmemoración de los 40 años de la visita de San Juan Pablo II, quien llegó al municipio el 3 de julio de 1986 y dejó una huella imborrable en la capital religiosa de Colombia.

Para recordar esta fecha, la Alcaldía de Chiquinquirá y la Diócesis programaron una misa campal en el Parque San Juan Pablo II, ceremonia que será presidida por monseñor Ramón Alberto Rolón Güespa, obispo de la diócesis de Chiquinquirá.

El alcalde Jefferson Leonardo Caro destacó la importancia histórica de esta conmemoración y recordó que la visita del entonces Sumo Pontífice representó un antes y un después para el desarrollo del municipio.

"Son cuarenta años de la visita del Papa. Muchos dicen que el mejor alcalde que ha tenido Chiquinquirá fue el Papa, porque en ese momento trajo una importante inversión y desarrollo para nuestro municipio", afirmó el mandatario.

Como parte de la conmemoración, el alcalde explicó que el templete donde permaneció San Juan Pablo II hace cuatro décadas fue intervenido y recuperado, convirtiéndose nuevamente en un atractivo para los miles de peregrinos que llegan cada año a la ciudad.

Las obras de adecuación permitirán que los visitantes conozcan de cerca el lugar donde el pontífice permaneció antes de la multitudinaria eucaristía celebrada durante su visita apostólica.

"Hoy la gente tendrá la posibilidad de visitar ese espacio histórico que fue recuperado y que se convertirá en un sitio obligado para quienes lleguen a Chiquinquirá“, señaló.

Aunque la administración municipal no tiene una cifra exacta de asistentes, el alcalde manifestó que espera una importante afluencia de visitantes, teniendo en cuenta que Chiquinquirá recibe permanentemente peregrinos que llegan a participar en las celebraciones religiosas.

Además del significado espiritual, el evento representa una oportunidad para dinamizar la economía local mediante el turismo religioso.

“Esperamos que venga muchísima gente. Eso también ayuda a fortalecer la economía y a seguir posicionando a Chiquinquirá como destino de fe“, indicó.

Para el desarrollo de la jornada, la Alcaldía coordinó un dispositivo especial con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y atender cualquier eventualidad durante la celebración.

El 3 de julio de 1986 el papa Juan Pablo II visitó Chiquinquirá / Foto Colprensa Ampliar El 3 de julio de 1986 el papa Juan Pablo II visitó Chiquinquirá / Foto Colprensa Cerrar

Comienzan las festividades de la Virgen del Rosario

El homenaje a San Juan Pablo II también marca el inicio de la programación religiosa y cultural en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, cuya fiesta principal se celebrará el próximo 9 de julio con una eucaristía campal en la Plaza de La Libertad.

Posteriormente, durante el primer puente festivo en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, el municipio desarrollará una agenda que incluirá presentaciones culturales, muestras gastronómicas y artesanales, además de un espectáculo de juegos pirotécnicos en homenaje a la patrona de Colombia.

El alcalde confirmó que ya fueron extendidas invitaciones a representantes del Gobierno nacional y departamental para participar en las festividades religiosas, que cada año congregan a miles de fieles provenientes de diferentes regiones del país.

“Se han hecho algunas invitaciones porque normalmente se realizan. Esperemos saber con quiénes contamos. De hecho, el presidente electo iba a venir el sábado anterior, pero por algunas razones no pudo venir por la agenda y él envió un comunicado donde decía que iba a venir el 9 de julio, muy seguramente estará el doctor Abelardo de la Espriella acá en Chiquinquirá para esa celebración”, señaló el mandatario.