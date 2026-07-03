En firme decisiones administrativas dentro del proceso contra el alcalde de Villa de Leyva

Villa de Leyva

Un juzgado de Tunja decidió mantener en firme las determinaciones adoptadas dentro del proceso judicial que enfrenta a la Sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. cuya representante legal es María Victoria Solarte Daza con el municipio de Villa de Leyva, en el marco de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Negó los recursos de reposición presentados por ambas partes y ratificó que el municipio contará con un plazo adicional para concluir el dictamen pericial de contradicción, además autorizó la visita técnica del perito al inmueble una lujosa construcción que habría excedido los permisos inicialmente otorgados por la alcaldía.

La juez, Rosa Milena Robles Espinosa negó la solicitud de la empresa demandante para suspender el proceso mientras avanza la investigación penal contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa quien se encuentra en la cárcel por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción.

Explicó que no existe una relación de dependencia jurídica entre ambos procesos que obligue a suspender el trámite contencioso administrativo, ya que cada actuación judicial persigue objetivos distintos y cuenta con autonomía procesal.

A propósito, la fiscalía le imputó cargos a Juan Camilo Sánchez Torres por el presunto delito de concusión, en calidad de interviniente. Este hombre habría sido sugerido por el alcalde para que lo contrataran en la constructora que adelanta el proyecto mientras la administración favorecería el trámite del permiso urbanístico.

Según reveló la fiscalía Juan Camilo Sánchez Torres habría recibido más de 48 millones de pesos desde junio de 2025 a abril 2026 sin haber desarrollado ninguna actividad o función real dentro de la obra, por lo que dichos pagos corresponderían a una exigencia realizada, presuntamente, para evitar obstáculos en el trámite y obtener la aprobación de la licencia de construcción.

Mientras avanza el proceso administrativo se espera que en el penal en agosto la fiscalía haga la formulación de acusación contra el alcalde, Víctor Gamboa quien se encuentra recluido en un establecimiento carcelario.