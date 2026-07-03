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03 jul 2026 Actualizado 14:17

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¿Peligra negociación con disidencias CNEB por suspensión de diálogos con Segunda Marquetalia? Debate

El jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y el director de la FEDe Colombia debatieron en Caracol Radio.

¿Peligra negociación con disidencias CNEB por suspensión de diálogos con Segunda Marquetalia? Debate

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Recientemente, el Consejo de Estado suspendió la resolución que permitía al Gobierno entablar diálogos de paz con las disidencias Farc de la Segunda Marquetalia.

Le podría interesar: Consejo de Estado advierte que negociaciones con la Segunda Marquetalia deben ser vía sometimiento

Organizaciones y expertos consideran que la decisión del alto tribunal podría impactar también las negociaciones con otros grupos disidentes, como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), con presencia principalmente en el sur del país.

Ante dichas circunstancias, 6AM W de Caracol Radio habló con el jefe negociador del Gobierno con el CNEB, Armando Novoa, y el director de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe), Andrés Caro, para conocer sus perspectivas.

En desarrollo.

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