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¿Peligra negociación con disidencias CNEB por suspensión de diálogos con Segunda Marquetalia? Debate

Recientemente, el Consejo de Estado suspendió la resolución que permitía al Gobierno entablar diálogos de paz con las disidencias Farc de la Segunda Marquetalia.

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Organizaciones y expertos consideran que la decisión del alto tribunal podría impactar también las negociaciones con otros grupos disidentes, como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), con presencia principalmente en el sur del país.

Ante dichas circunstancias, 6AM W de Caracol Radio habló con el jefe negociador del Gobierno con el CNEB, Armando Novoa, y el director de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe), Andrés Caro, para conocer sus perspectivas.

En desarrollo.

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