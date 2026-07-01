Consejo de Estado advierte que negociaciones con la Segunda Marquetalia deben ser vía sometimiento

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que le permitía al Gobierno sostener diálogos con las disidencias de la Segunda Marquetalia.

El alto tribunal explicó que la resolución permitía al Ejecutivo adelantar negociaciones políticas, pero señaló que, por la naturaleza de la estructura, al ser un grupo armado de alto impacto, debía tramitarse únicamente mediante mecanismos de sometimiento a la justicia.

No obstante, el presidente Gustavo Petro ha explicado que no se sostienen conversaciones con la estructura señalada del magnicidio de Miguel Uribe desde 2024.

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