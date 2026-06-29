Armando Novoa pide al nuevo gobierno reunión para explicar avances en diálogos con disidencias

En diálogo con el Noticiero de la Mañana, Armando Novoa, jefe negociador del gobierno con las disidencias Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) al mando de Walter Mendoza y alias ‘Araña’, se refirió a la visita que realizaron al espacio temporal en el que se encuentran 100 exintegrantes de ese grupo que se desmovilizaron el pasado 18 de junio.

Novoa afirmó que pedirán un espacio ante el nuevo gobierno para poder explicar los avances en los diálogos con este grupo armado ilegal, entre ellos precisamente la desmovilización de 100 de sus antiguos miembros.

“Pediríamos que ser nos permitiera contar en detalle al gobierno entrante sobre nuestros avances porque ya hay unas personas que dejaron las armas, que están en tránsito a la vida civil y a nuestro juicio, con todo el respeto hacia el gobierno entrante, creemos que ese esfuerzo no puede quedar a mitad de camino” aseveró.

Según Novoa, la realización de dicho espacio permitiría que se pueda conversar sobre las garantías de reincorporación para estas personas.

También expresó que aunque el presidente electo ha mencionado que le dará un mes a los grupos armados para someterse a la justicia, dicho plazo debería tener algunas salvedades en lo que respecta al proceso de paz con la CNEB, donde esta estructura, según Novoa, ya ha mostrado voluntad de paz.

Adicionalmente, el jefe negociador manifestó que estiman poder lograr la dejación de armas de otros 100 integrantes de la CNEB -Comandos de Frontera en Putumayo- antes de que termine el actual gobierno, asunto que está en discusión dentro de la mesa de conversaciones.