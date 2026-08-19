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19 ago 2026 Actualizado 18:40

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“No hay nada más que un refrito”: Carlos Carrillo por denuncias del ‘Libro de la Verdad’ sobre UNGRD

El exdirector de la UNGRD señaló que la estrategia del presidente es gobernar con un espejo retrovisor y hacer política.

Carlos Carillo, exdirector de la UNGRD, habló sobre el &#039;Libro de la Verdad&#039; del Gobierno Nacional

Carlos Carillo, exdirector de la UNGRD, habló sobre el 'Libro de la Verdad' del Gobierno Nacional

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Carlos Carillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), estuvo como invitado en 6AM W de Caracol Radio, donde habló y criticó el ‘Libro de la Verdad’ del Gobierno Nacional y defendió su gestión al frente de la entidad.

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Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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