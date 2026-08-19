“No hay nada más que un refrito”: Carlos Carrillo por denuncias del ‘Libro de la Verdad’ sobre UNGRD

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carlos Carillo, exdirector de la UNGRD, habló sobre el 'Libro de la Verdad' del Gobierno Nacional

Carlos Carillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), estuvo como invitado en 6AM W de Caracol Radio, donde habló y criticó el ‘Libro de la Verdad’ del Gobierno Nacional y defendió su gestión al frente de la entidad.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 10:19 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: