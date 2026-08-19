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19 ago 2026 Actualizado 17:08

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Fenómeno del Niño genera afectaciones en 11 municipios de Santander: Hay racionamiento de agua

Edward Sánchez, coordinador del Comité de Gestión del Riesgo de Santander, habló en 6AM W sobre las medidas que se han tomado en el departamento por las afectaciones que ha dejado el Fenómeno del Niño.

Fenómeno del Niño genera afectaciones en 11 municipios de Santander: Hay racionamiento de agua

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Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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