Fenómeno del Niño genera afectaciones en 11 municipios de Santander: Hay racionamiento de agua
Edward Sánchez, coordinador del Comité de Gestión del Riesgo de Santander, habló en 6AM W sobre las medidas que se han tomado en el departamento por las afectaciones que ha dejado el Fenómeno del Niño.
Fenómeno del Niño genera afectaciones en 11 municipios de Santander: Hay racionamiento de agua
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Noticia en desarrollo.
Juan Carlos Ordóñez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....