Colombia juega por 16avos de Mundial 2026: todos los partidos de HOY 3 de julio y cómo ver EN VIVO

Este viernes, 3 de julio, y tras una semana de descanso, la Selección Colombia volverá a ver rodar la pelota en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando enfrente al combinado africano de Ghana en partido válido por los 16avos del certamen.

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Selección Colombia, por la clasificación a octavos de final del Mundial 2026

La ‘Tricolor’ llega a este cruce de ‘mata-mata’ con una misión y un objetivo claro: avanzar a octavos de final, en donde ya la Selección de Suiza la espera, luego de que este cuadro europeo derrotara al seleccionado africano de Argelia 2-0.

Los goles suizos fueron anotados por el futbolista del Friburgo Breel Embolo, al minuto 10, y por Dan Ndoye, del Nottingham Forest, al minuto 46.

Cabe recordar que la Selección Colombia llega a este duelo de 16avos tras haber quedado primero en el grupo K. Ghana, por su parte, llega siendo uno de los mejores terceros de la competencia, quedando en esa posición del grupo L, que compartió con Inglaterra y con la ya eliminada Croacia de Luka Modric.

¿A qué hora juega Colombia contra Ghana por los 16avos del Mundial 2026?

Pues bien, los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo cerrarán la jornada del 3 de julio y jugarán a las 8:30 de la noche, hora Colombia.

Además de ser el último partido del día, también será el encuentro que le cerrará el telón a la fase de dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿En dónde jugará la Selección Colombia contra Ghana?

Por otro lado, la selección ‘cafetera’ jugará contra ‘Las Estrellas Negras’ en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, en Estados Unidos.

Será la primera vez que en este Mundial juegue en ese estadio.

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¿Cuáles son los demás partidos de la jornada del Mundial 2026 este 3 de julio?

Ahora, aunque juegue Colombia no significa que sea lo único destacado de la jornada, pues también tendrá acción la Argentina comandada por uno de los goleadores del torneo: Lionel Messi.

Australia vs. Egipto

Oceánicos y africanos se verán las caras luego de que el primero llegara a 16avos tras quedar segundo en el grupo D. Por su parte, los egipcios quedaron segundos en el grupo G.

Este juego se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, en Estados Unidos, a la 1:00 de la tarde, hora Colombia.

Argentina vs. Cabo Verde

La Argentina de Lionel Messi, por su parte, se verán las caras contra la Selección de Cabo Verde, plantilla que, por ejemplo, supo complicar a rivales como España y Uruguay.

El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, y será a las 5:00 de la tarde, hora Colombia.

¿Cómo ver EN VIVO el partido de Colombia vs. Ghana por 16avos del Mundial 2026 y el resto de la fecha?

Para ver los partidos de esta fecha, incluyendo el de la Selección Colombia, usted podrá hacerlo por medio de los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.

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Si lo prefiere, puede escuchar la transmisión de los partidos del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o seguir EN VIVO el minuto a minuto de los juegos en la página web de este mismo medio en la sección de deportes.

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