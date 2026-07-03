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Para pagarle vieja deuda a jubilado le piden que dé el 25 por ciento

El Instituto del Seguro Social fue liquidado hace varios años, pero aún tiene cuentas pendientes por pagar.

Para responder por esas deudas existe una entidad llamada Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguro Social (Pariss), administrado por Fiduagraria.

Una de esas deudas pendientes es a favor de un jubilado, cuyo nombre no revelaremos.

El pensionado ha pasado años probando que el Seguro Social le debía una plata. Cuando por fin logró que reconocieran que tenía razón, tuvo que emprender un proceso ejecutivo para cobrarla.

Finalmente, el pasado 30 de abril, un juzgado administrativo de Cartagena le ordenó al Patrimonio Administrativo de Remanentes del Seguro Social, Pariss, pagar la deuda y los intereses.

En total son 1.300 millones de pesos. Una suma que significa todo para el jubilado y casi nada para el Estado.

Un día después de la audiencia que ordenó efectuar el pago, el abogado del jubilado, Raúl Romero, recibió una llamada en su teléfono celular.

Un hombre al otro lado de la línea se identificó como Elkin Rengifo Montaño y le dijo al apoderado que si quería que a su representado le pagaran la deuda, tenía que darle el 25 por ciento.

Según él, la cuarta parte de la suma adeudada era para repartirla entre funcionarios del Pariss, la fiducia Fiduagraria y los ministerios de Salud y de Hacienda.

Le dijo que así la plata le salía en quince días; de lo contrario, se debía preparar para otra demora de años. El hombre conocía los detalles de la decisión que ordenaba el pago.

Ayer le escribí mensajes de WhatsApp y marqué al teléfono desde el cual hicieron la llamada pidiendo la mordida. Pude hablar con una persona.

El hombre que admitió ser Elkin Rengifo Montaño negó haber llamado al abogado Raúl Romero. Dijo que no lo conocía, ni lo había llamado jamás.

Lo que no sabía Elkin Rengifo Montaño es que el abogado Romero lo grabó mientras le pedía la plata. Por favor, óiganlo.

El señor Elkin Rengifo Montaño no es funcionario de ninguna de las entidades para las que pidió la mordida. Lo fue del Departamento Administrativo de la Función Pública hasta 2024. Ayer, cuando hablamos, declinó la invitación para estar hoy en El Reporte.

En entrevista, el abogado Raúl Romero calificó la situación como sumamente grave, destacando que el extorsionista manejaba información sumamente precisa del proceso, incluyendo datos puntuales, nombres de los demandantes, del abogado y su número telefónico.

“Realmente desconozco y es lo más grave del asunto de esta denuncia pública”, afirmó Romero, agregando que su respuesta a la propuesta fue un “no” rotundo e inmediato.

“Unas personas que esperan durante tanto tiempo para un pago para efectos de una condena contra el Estado... están sometidas a una extorsión prácticamente”, denunció el abogado.

Gracias a Raúl Romero, apoderado de un jubilado que sigue esperando que el Estado pague lo que le debe y que ha sido víctima de esta extorsión.

1.300 millones de pesos que para el pensionado significan una vejez digna y que se enredaron en la maraña burocrática y la corrupción.

Entrevista al abogado Raúl Romero:

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