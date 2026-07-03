Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 jul 2026 Actualizado 19:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

Luis Miguel alcanza por primera vez los mil millones de reproducciones con “Ahora te puedes marchar”

La canción es una adaptación en español de “I Only Want to Be with You” de Dusty Springfield de 1964, con letra traducida por Luis Gómez-Escolar.

MADRID, SPAIN - JULY 07: Singer Luis Miguel performs on stage at the Santiago Bernabeu stadium on July 07, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/WireImage)

MADRID, SPAIN - JULY 07: Singer Luis Miguel performs on stage at the Santiago Bernabeu stadium on July 07, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/WireImage) / Carlos Alvarez

MADRID, SPAIN - JULY 07: Singer Luis Miguel performs on stage at the Santiago Bernabeu stadium on July 07, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/WireImage)
Añadir Caracol Radio en Google

“Ahora te puedes marchar”, del cantante y productor discográfico mexicano Luis Miguel, se convirtió en su primera canción en alcanzar los mil millones de reproducciones en Spotify.

En 1987, Luis Miguel lanzó su quinto álbum de estudio, ‘Soy Como Quiero Ser’.

Lea también: Madonna trae de vuelta las pistas de baile con su nuevo disco ‘Confessions II’

“Ahora te puedes marchar” fue el primer sencillo del álbum.

La canción es una adaptación en español de “I Only Want to Be with You” de Dusty Springfield de 1964, con letra traducida por Luis Gómez-Escolar.

A diferencia de la canción original, en la letra en español, Luis Miguel le dice a una expareja: “ahora puedes irte”, tras no haber sido una buena pareja.

“Ahora Te Puedes Marchar” fue la primera canción de su compilado, ‘Grandes Éxitos’ de 2005.

Le puede interesar: Liam Gallagher de Oasis predice el marcador entre México e Inglaterra y Fher de Maná le responde

La canción también se lanzó como “Agora Você Pode Ir” en la edición portuguesa de ‘Soy Como Quiero Ser’ de 1988.

En ese mismo año, la cantante británica Samantha Fox también grabó una versión de la canción titulada “I Only Wanna Be with You”.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir