Luis Miguel alcanza por primera vez los mil millones de reproducciones con “Ahora te puedes marchar”

“Ahora te puedes marchar”, del cantante y productor discográfico mexicano Luis Miguel, se convirtió en su primera canción en alcanzar los mil millones de reproducciones en Spotify.

En 1987, Luis Miguel lanzó su quinto álbum de estudio, ‘Soy Como Quiero Ser’.

Lea también: Madonna trae de vuelta las pistas de baile con su nuevo disco ‘Confessions II’

“Ahora te puedes marchar” fue el primer sencillo del álbum.

La canción es una adaptación en español de “I Only Want to Be with You” de Dusty Springfield de 1964, con letra traducida por Luis Gómez-Escolar.

A diferencia de la canción original, en la letra en español, Luis Miguel le dice a una expareja: “ahora puedes irte”, tras no haber sido una buena pareja.

“Ahora Te Puedes Marchar” fue la primera canción de su compilado, ‘Grandes Éxitos’ de 2005.

Le puede interesar: Liam Gallagher de Oasis predice el marcador entre México e Inglaterra y Fher de Maná le responde

La canción también se lanzó como “Agora Você Pode Ir” en la edición portuguesa de ‘Soy Como Quiero Ser’ de 1988.

En ese mismo año, la cantante británica Samantha Fox también grabó una versión de la canción titulada “I Only Wanna Be with You”.