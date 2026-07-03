Madonna trae de vuelta las pistas de baile con su nuevo disco ‘Confessions II’
El álbum cuenta con la participación de artistas invitados como Sabrina Carpenter, Feid, Stromae y Lola Leon, la hija mayor de Madonna.
Este viernes, la cantante, compositora, productora discográfica y actriz estadounidense Madonna estrenó su decimoquinto álbum de estudio, ‘Confessions II’, la esperada continuación de su disco de 2005 ‘Confessions on a Dancefloor’.
El álbum continúa la exploración de Madonna de la música dance y electrónica.
Inspirada por desafíos familiares y profesionales, sumado a la situación sociopolítica mundial, grabó un álbum optimista como vía de escape.
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Se reunió con el productor Stuart Price, quien coescribió y coprodujo el álbum original.
Además, trabajó con Martin Garrix, Cirkut y Andrew Watt.
El álbum también cuenta con la participación de artistas invitados como Sabrina Carpenter, Feid, Stromae y Lola Leon, la hija mayor de Madonna.
‘Confessions II’, un álbum parcialmente visual, estuvo acompañado de un cortometraje homónimo, basado en las primeras seis canciones.
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Dirigido por TORSO, se estrenó el 5 de junio de 2026.
El álbum generó dos sencillos: “Bring Your Love”, en colaboración con Carpenter, y “Love Sensation”.
Madonna promocionó el álbum con varias presentaciones en vivo.