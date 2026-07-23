Estos son los nombres de congresistas que representarán a Cambio Radical en el periodo legislativo

Ya quedaron definidos los nombres de los congresistas, que representarán al Partido Cambio Radical para el periodo legislativo 2026–2027.

Y es que a tan solo unos días de comenzar el nuevo periodo en el Congreso, la colectividad escogió a los representantes que tomarán las decisiones en la bancada del Senado y la plenaria de la Cámara de Representantes.

Los voceros para el Senado serán Edgardo Espitia y Carlos Farelo Daza.

En la Cámara de Representantes, Estefanel Gutiérrez y Eimy Suárez, encabezarán al partido en esa instancia y frente a las decisiones que se presentarán en el año legislativo que acaba de comenzar.